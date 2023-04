«Tenemos un personal que siente la escuela»

La Técnica Nº3 celebró ayer su 75º aniversario con un emotivo y multitudinario acto en la puerta de la entidad.

Se trata de una escuela muy reconocida por la sociedad local y prestigiosa a nivel regional y nacional por la calidad de sus alumnos y alumnas en función del reconocimiento obtenido en diversas jornadas educativas técnicas.

Claro que la figura del ex director, José Luis Marquine, es ineludible para la historia de la entidad y de la comunidad educativa que lo saludó. De hecho, se acercó a saludar a los alumnos que se encontraban formados sobre la plaza y cuando el grupo lo vio no dudó en aplaudirlo y agradecerle, a pesar de no haberlo conocido o tenido de director ya que Marquine se jubiló en el 2017 y hasta los grupos más chicos lo saludaron.

Otro momento emotivo del acto fue cuando ingresaron los abanderados y se procedió a la presentación de la bandera institucional.

La Bandera de Ceremonia la portó Aldana Gonzalez (7° 2°) y sus escoltas fueron Sabrina Sánchez y Víctor Baohua (7°1°).

La Bandera Bonaerense fue llevada por Martina Sabattini (7°1°) y sus escoltas, Benjamin Yllescas y Maximiliano Cáceres (7° 2°).

En tanto, la Bandera Institucional la llevó Agustín Ojeda (7°11° TECTA) y sus escoltas fueron Bruno Fazzelli y Melany La Porta (7° 1°).

Luego fue el turno de los discursos de los dos ex directores del colegio, José Luis Marquine y Daniela Bussón, y de la actual directora, Lorena Tanelli.

Las palabras de Marquine fueron compartidas en un formato muy original, ya que fueron parte de una entrevista grabada que le hizo el historiador, Sergio Robles, al ex director. “La escuela es mi vida. Es un orgullo muy grande para mí y fue todo un honor haber sido parte de ella”, remarcó Marquine.

Por su parte, Daniela Bussón expresó; “tuve el desafío de acelerar procesos técnicos ya iniciados por Marquine y transitar dos momentos duros para la entidad. Uno fue el cierre del Bachillerato Técnico y Tecnológico de Adultos y el otro hecho fue la Pandemia; que nos cambió la vida y que nos obligó a encontrar otros medios de aprender y enseñar. Pero fue un proceso que pudimos sortear con mucho éxito ya que pusimos mucha vocación, empeño y solidaridad”.

“El trabajo en equipo, la responsabilidad y el respeto por los demás es esencial en este colegio y en función de consolidar una sociedad justa y equitativa. Contamos con un personal docente y no docente que siente la escuela y que trabaja mucho por ella y su crecimiento. Esto es transmitido a los propios alumnos y alumnas quienes, en el marco de un relevamiento que hicimos con muchos egresados, les pedimos que resuman en una palabra lo que significada el colegio para ellos; y las palabras que se repitieron son alegría, compañerismo, contención y orgullo”, agregó la actual directora Lorena Tanelli.

“Claramente que José Luis Marquine nos ha marcado un rumbo, que luego siguió Daniela como directora y ahora me toca a mí. Es un legado, un código, una forma de trabajar que llevaron a la escuela a destacarse en encuentros técnicos a nivel provincial y nacional desde el 2018. Hoy la escuela sigue trabajando, continuando con su legado y con un futuro prometedor que nos llevará a tratar de adquirir el edificio donde hoy funcionan los talles en calle Cuyo”, adelantó la actual directora, Lorena Tanelli.

Finalmente, todas las autoridades presentes, los alumnos, personal docente y directivo realizaron un recorrido por la institución, en donde se respiró en sus pasillos el profundo sentimiento del deber cumplido, de la solidaridad, del trabajo en equipo y del desafío de continuar llevando a la entidad a los más altos estándares de la educación técnica.

En la calle Belgrano, fue el epicentro del acto conmemorativo que unió a antiguos y nuevos protagonistas de la historia de la Escuela.

