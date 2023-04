Cáffaro: “No es hora de hablar de mi candidatura, sino de gestionar”

Durante la jornada de ayer, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció sorpresivamente que no se presentará para la reelección en las elecciones de este año. Fue después de varios meses de expectativa e internas en el Frente de Todos por el rol que debería tener el mandatario en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se llevará a cabo el domingo 13 de agosto.

Esta noticia se coló en la agenda pública y se lo consultó al respecto al intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro, quien prefirió no referirse al tema directamente: “La política está afuera de lo que necesita la gente. No es hora de hablar de candidaturas sino de gestionar”, comentó el jefe comunal.

“En mi caso particular, no es hora de hablar de candidatura. Por ejemplo, hoy esta escuela (por la Escuela Nº 502, donde encabezó el lanzamiento del programa municipal Cuento con Alas) necesita tener un garaje para guardar la ambulancia. Pero la política no debe seguir alejándose de la vida cotidiana y de lo que necesita la gente. Eso es lo que creo hoy de la política”, remarcó el intendente Osvaldo Cáffaro.

El jefe comunal durante la presentación de Cuentos con Alas en la Escuela 502.

