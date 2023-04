Se presentó el programa Cuento con Alas

La Secretaría de Salud municipal continúa desarrollando diferentes programas destinados a mejorar la vida de las personas con discapacidad. Y una de las propuestas es “Cuento con Alas”; que ya lleva 6 años, y que apunta a brindar un espacio saludable para que las personas con discapacidad puedan desplegar sus potencialidades.

En la jornada de ayer, y en la propia sede de la Escuela de Educación Especial Nº 502, se llevó a cabo el relanzamiento para este año de tal iniciativa.

El acto contó con la presencia del intendente, Osvaldo Cáffaro, gran parte de su gabinete, concejales, consejeros escolares y toda la comunidad educativa del establecimiento, además de integrantes del Taller Protegido “Mi Refugio”, de AFAZ (Asociación Civil Familias del Autismo Zárate), autoridades del Club de Leones, docentes, alumnos y padres, entre otros.

“Estamos muy emocionados por recibir al municipio en nuestro establecimiento. Los chicos están entusiasmados y los docentes también. Otros años participaron muchos alumnos de las propuestas del programa y es una oportunidad inmejorable para la inclusión social y eso nos hace pensar y reflexionar también sobre lo que estamos haciendo hoy. Creo que estas propuestas suman y es lo que buscamos. No hay mucho en la comunidad donde ellos puedan trabajar su potencialidad, entonces esto los ayuda y tienen en cuenta lo que cada uno puede brindar o no, el solo hecho de estar presentes, disfrutar un momento con otros compañeros es un montón”, expresó la directora del establecimiento, Gisela Seragoza.

“Es una sensación de alegría y de reflexión también, porque la pandemia afectó muchísimo a Cuento con Alas. Tenemos mucha alegría de poder recuperar estos programas sociales, más vinculados a un colectivo social donde el Estado tiene que cumplir una función fundamental. Va a ser un programa con más actividades, no solamente lo cultural sino también lo deportivo, lo educativo y laboral. Son un montón de sensaciones en el marco de estos 50 años de la Escuela 502”, manifestó el intendente, quien agradeció la presencia de toda la comunidad.

ENTREGA DE SUBSIDIO

Asimismo, Cáffaro hizo entrega de un subsidio a la escuela para la readecuación del garaje y la construcción de una rampa de acceso vehicular. “Es una ayuda económica para que puedan terminar su garaje porque hoy la camioneta que traslada a los chicos tiene que ir hasta el ZER, es decir, hasta Perú y España, muy lejos. Con esto, van a tener lugar de estacionamiento para su vehículo”, explicó.

EL PROGRAMA

En 2023, el programa volverá a ponerse en funcionamiento para potenciar las oportunidades de cada uno de sus integrantes. Para ello, tendrá varios ejes: convivencia e Inclusión: se fomentará la participación de todas las organizaciones que trabajan con el colectivo en una nueva mesa de discapacidad para el análisis e impulso de políticas públicas que nos ayuden a construir una ciudad cada vez más inclusiva; cultural: a la orquesta escuela que ya fue conformada se sumarán nuevas iniciativas que amplíen la oferta cultural, talleres de artes plásticas, teatro y baile; Deporte Adaptado, con propuestas de trabajo en conjunto con organizaciones como Varicletas, se potenciará el ciclismo adaptado. Además, se continuará trabajando con atletismo adaptado y sitting vóley; y empleabilidad, donde se desarrollarán actividades que permitan mejorar las competencias, habilidades y destrezas laborales, insertarse en empleos de calidad y/o desarrollar emprendimientos de manera independiente.

