“Los argentinos estamos pidiendo a gritos que la educación mejore”

Los resultados de una encuesta reflejaron que los argentinos sentimos que la educación de nuestro país está en crisis, sobre todo el nivel secundario, y el principal problema radicaría en la falta de formación docente, “estos resultados demuestran que la mayoría de los docentes y no docentes estamos advirtiendo desde hace un largo tiempo que la calidad educativa viene en baja”, explicó Sandra Paris, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

El relevamiento que se desprenden de la primera encuesta realizada por el Observatorio Hacer Educación, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y dirigido por su ex rector Alberto Barbieri, evaluó las opiniones sobre la educación argentina por parte de la población general y la comunidad educativa. Como resultado, se hallaron dos importantes coincidencias entre ambos sectores: en primer lugar, la percepción de que el nivel secundario es el que tiene la peor calidad; en segundo lugar, que la formación y capacitación docente es el principal problema.

Según la encuesta, el 44% de las personas pertenecientes a la población general manifestaron que el principal problema de la educación es la formación y/o capacitación docente. Paralelamente, el 33% de los encuestados del sector educativo contestó lo mismo.

La dirigente radical, comentó: “sin dudas, lo que se ve es que faltan herramientas para encarar la cotidianidad real de lo que sucede en el aula, especialmente en la secundaria”, “la formación docente no pareciera estar ayudando a los educadores a tener prácticas eficaces de enseñanza en el contexto real. Hay una falta de articulación entre la teoría y la práctica”, Paris agregó, “además debemos remarcar que la realidad supera a la institución. Ya que las demandas que hoy deben cubrir las escuelas están ligadas a problemas estructurales de la sociedad: alimentos, violencia, abandono por parte de los mayores, abusos, etc.”.

Las percepciones de la población general y de la comunidad educativa sobre la baja calidad del nivel coinciden con los datos. Más de mil chicos por día abandonan la secundaria, se gradúan solo el 43% de los estudiantes procedentes de hogares pobres y, por ejemplo, en matemática el 70% está por debajo de los niveles deseados.

“La educación no es una prioridad para el gobierno kirchnerista, pero por el bien de todos los argentinos la gestión de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof deben crear e implementar un plan educativo de manera urgente”, enfatizó Paris, “estamos poniendo en riesgo generaciones futuras, estamos poniendo en riesgo el crecimiento de nuestra Nación”, finalizó.

Sandra Paris, dirigentes radical y docente de la UNLP.

Comparte esto: Twitter

Facebook