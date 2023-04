Su familia la buscó por 12 años tras desaparecer en Escobar y fue enterrada en un cementerio

Yanina Jeréz tenía 18 años cuando en 2011 fue vista por última vez. Desapareció de su casa en Maquinista Salvio el 26 de agosto después de haber concurrido a un Pub nocturno de la zona del partido de Escobar.

Desde aquella noche en la que se la pudo ver por última vez, su familia no ha dejado nunca de buscarla. Su madre, Rosa Coteloso, recorrió por mucho tiempo hospitales, comisarías y cárceles, siempre con la esperanza de encontrar a su hija con vida.

Fue hasta el martes 18 de abril cuando el fiscal que investigaba su desaparición le notificó, según contó en las redes sociales el hermano de la víctima, que encontraron el cuerpo enterrado en un cementerio por una familia de Florencio Varela, pero que nunca lo habían notificado.

La autopsia indicó que había muerto por una infección, pero no se dieron detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento ni la fecha exacta en la que sucedió.

El hermano de la víctima, Braian Ismael Jerez, anunció la lamentable noticia a través de su cuenta de Instagram y exigió que se sepa la verdad: “Quería contarles que citaron a mi mamá diciéndole que tenían novedades de mi hermana. Cuando llegó a la fiscalía le mostraron fotos de la autopsia y le preguntaron si era ella. Mi mamá la reconoció. Lamentablemente, era mi hermana”, escribió. También comentó que desde la Fiscalía les revelaron que Yanina “tenía una familia en Florencio Varela y que la habían enterrado ellos”. “¿Cómo pudo haber pasado eso?. A Yanina hace 12 años la estamos buscando, ellos sabían eso. ¿Cómo no nos van a avisar que ella tiene su familia por otro lado?”, publicó en su posteo.

“Ella se merecía ser velada, tener su entierro decente. Pasamos muchos años de sufrimiento, buscándola. Ahora necesitamos el apoyo de todos, esto no puede quedar así. Se tiene que hacer justicia por Yanina”, agregó.

Por último, el hermano de la víctima aseguró que el fiscal a cargo, Claudio Aundjian, titular de la UFI descentralizada de Escobar, “se está lavando las manos”, y pidió que la familia que vio por última vez a Yanina sea investigada.

La comunidad de Maquinista Savio, donde vive su familia, se juntó y convocaron a una marcha para exigir justicia por Yanina. “Su madre y su familia no descansarán hasta saber la verdad sobre lo que le sucedió a su hija y hacer que los responsables paguen por su muerte”, expresaron en el comunicado de la convocatoria.

Yanina tenía 18 años cuando desapareció.

