Avanzan las reuniones para proteger la flora de avenida Lavalle

Nuevos cruces políticos se vivieron esta semana a raíz del veto municipal de la ordenanza 5009, que protegía la flora de la avenida Lavalle ante el avance de la construcción de dársenas de giro, una obra que causó preocupación en un principio a los vecinos al existir la posibilidad de que se puedan extraer árboles.

El jueves pasado, en el recinto del Concejo Deliberante, el Municipio informó del veto de la ordenanza que protegía la flora impulsada por el Partido Justicialista y Juntos.

Causó sorpresa el veto en el arco político opositor al intendente, y es por ello que acordaron pasar el expediente a la Comisión de Legislación e Interpretación para su estudio y proponer una reunión con asambleas ambientalistas, comerciantes y vecinos para el pasado lunes a las 8 AM.

La reunión, finalmente, se llevó a cabo y comerciantes y frentistas de avenida Lavalle pudieron hacer su descargo, confirmando que no quieren que se retiren los árboles para la construcción de dársenas de giro. De hecho, un vecino aportó un proyecto de construcción de dársenas de giro como alternativa superadora.

«NO HEMOS TENIDO RESPUESTA»

Desde el bloque opositor Juntos re refirieron al encuentro:“No dijeron en ningún momento que iban a detenerse las obras, por lo tanto el proyecto continúa. Nosotros propusimos convocar a una Sesión Especial para ver qué hacíamos con el veto de tal ordenanza pero, hasta el momento, no hemos tenido respuestas”, comentó el concejal de Juntos, Marcelo Pastore.

«SEGUIREMOS DE CERCA EL TEMA»

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, el edil peronista Leandro Matilla, confirmó que “el bloque de Juntos considera que al pedido le pueden poner día y horario pero es el presidente quien tiene que analizar la procedencia de la sesión especial. La cantidad de firmas es uno de los requisitos, y otro la urgencia y un tercer requisito es la necesidad. Así que analizaremos la propuesta de Juntos siempre tratando de ampliar la base de consenso».

«Por lo tanto, las reuniones siguen adelante y vemos que hay voluntad del Ejecutivo de analizar cada dársena por separado y ver qué intereses de la ciudadanía afecta. Así que seguiremos de cerca el tema para llegar a una resolución en conjunto y ver de qué manera podemos bregar por el bien común», concluyó el titular de la HCD.

Leandro Matilla (PJ). Marcelo Pastore (Juntos).

