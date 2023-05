Otro accidente por animales sueltos en la Ruta 193

En la Ruta 193, a la altura del ingreso a Paraje Ortiz, se registró un nuevo accidente que involucró a un caballo suelto.

Según comentaron testigos, un hombre que circulaba en su auto, proveniente de Escobar y con destino a San Andrés de Giles, sufrió un accidente a raíz de un caballo suelto que cruzó la ruta. Prácticamente el animal se incrustó en el auto, sufriendo una larga agonía al costado de la ruta. Mientras que el hombre sufrió politraumatismos a raíz de que el pesado animal cayó sobre el parabrisas.

“Esto es producto de la irresponsabilidad y la desidia de personas que no valoran la vida de otras personas y de los animales. Hasta altas horas de la noche buscamos, junto a la patrulla rural, un veterinario para asistir al caballo, hasta que se logró que un profesional viniera a evaluar las heridas del equino. Finalmente, se decidió sacrificarlo debido a la gravedad de las heridas. Hasta el momento se ignora quién es el propietario del caballo”, expresaron en redes sociales testigos del hecho.

Existe una ley provincial de prohibición de animales sueltos en la vía pública, la N° 11.430. Y en caso de que hubiera un accidente, el Código Civil considera que es el dueño del animal que ocasiona el accidente quien deberá responsabilizarse por los daños ocasionados por éste, lo que deberá surgir de la marca con que el cuadrúpedo esté señalado, además de otros medios de prueba (testimonios) que puedan ser valorados como tales. Aunque en la mayoría de los casos, estos animales no están marcados o sus dueños no se pueden ubicar e identificar. Pero son los perros sueltos el caso más común y los que nunca salen a la luz porque los conductores no los denuncian en los peajes o en los números de atención al usuario de la empresa concesionaria.

Los ciudadanos que vean situaciones de este tipo, pueden llamar a la Policía de Caballería de Campana 03489- 426963 en caso de estar transitando por la vecina localidad o, si se encuentran en Zárate lo podrán hacer al número publicado por la empresa 5 Vial, concesionaria de la Ruta Panamericana. El número es: 0800-888-4567.

En caso de estar en la Ruta Provincia Nº 6 lo podrán hacer al destacamento vial local, 03487- 421995 o a la DPU, al 03487-442288.

