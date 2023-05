Sin novedades en el traslado a cárceles de condenados por el crimen de Báez Sosa

En los últimos días distintas versiones periodísticas, especularon sobre el traslado de los ocho jóvenes zarateños condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa ocurrido en la ciudad balnearia de Villa Gesell, a otras cárceles. Se especuló que podrían ser llevados a la Cárcel de Campana e incluso se habló de separarlos en sus lugares de detención.

Los detenidos fueron trasladados tras dictada la sentencia condenatorias en el juicio en los Tribunales de Dolores en enero pasado, en un fuerte operativo a la Unidad Penal de Melchor Romero, La Plata, donde habían permanecido en prisión preventiva por tres años, en espera del juicio oral.

No obstante, Melchor Romero en el Partido de La Plata no será el lugar definitivo de detención para los condenados por las diferentes penas impuestas y también se debe evaluar la proximidad de los condenados con sus familias.

LA VOZ consultó con fuentes allegadas al proceso, y señalaron que aún no hay novedades respecto al traslado de los condenados, y que el Servicio Penitenciario Bonaerense puede hacerlo en el momento que lo considere necesario, por ahora continúan alojados en la Alcaldía de Melchor Romero en La Plata.

Alcaldía de Melchor Romero en La Plata.

