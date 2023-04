Bodas de Oro de la Escuela Secundaria Nº 1 de Lima

La Escuela Secundaria Nº 1 de Lima celebra sus 50 años de trayectoria en la educación media de esa ciudad. Es la primera escuela secundaria provincial de nuestro Distrito la cual funcionó en sus inicios en la Escuela Primaria Nro. 9 de Lima. Fue aquel comienzo todo un acontecimiento para el entonces pueblo limeño pues los jóvenes ya no tendrían más que viajar a Zárate para cursar sus estudios secundarios, posibilidades que no muchos tenían. De esta manera, se inició la Escuela que luego llevó el nombre del pintor argentino Fernando Fader, y que hoy tiene su edificio propio en la Calle 13 Nº 42.

La Escuela ha comenzado los festejos de sus Bodas de Oro en la docencia secundaria, así lo manifestó a LA VOZ su directora María Luisa Caprile quien señaló que ya se han colocado dos pasacalles recordando este aniversario, el miércoles pasado se pintó un mural frente al edificio, el jueves se exhibió al publico murales que pintaron los alumnos con carátulas de las materias que les interesaban.

Finalmente ayer, el día culminó con una suelta de globos en la puerta de la Escuela con la asistencia de una multitud de vecinos que participan de este acontecimiento escolar.

Más adelante habrá otras dos celebraciones. Un acto institucional en junio próximo en el establecimiento donde se recordará los inicios de la Escuela, a sus directivos y docentes y donde estarán presentes también ex alumnos del establecimiento. Luego en el mes de septiembre, se está organizando un gran encuentro de toda la comunidad en un baile en un lugar aún a determinar.

