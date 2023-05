Relanzaron «Hogar», programa que subsidia el 80% de la garrafa de gas

Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) UDAI Zárate destacaron el relanzamiento del programa Hogar que subsidia el 80% del valor de la garrafa de gas a hogares de menores ingresos.

El Ministro de Economía de la Nación Sergio Massa y la Directora Ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta anunciaron el relanzamiento del Programa Hogar.

“Los titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por embarazo, así como también los jubilados y pensionados de hasta un haber mínimo que perciban el Programa Hogar NO deberán volver a inscribirse”m recordó la Jefa de la UDAI de Anses en Zárate, Alejandra Berni.

Además quienes se tengan que inscribir al Programa Hogar por primera vez y cuenten con cobertura de gas, deberán presentar el certificado emitido por la distribuidora donde se informe que no cuenten con conexión de gas.

“Para quienes tengan entre 18 y 24 años, y no tengan hijos /as y /o cónyuge, se analizará al grupo familiar para constatar que sus padres no cobran el programa” remarcó la responsable de Anses en Zárate y aclaró que “no podrán acceder al subsidio por garrafa del Programa Hogar si e /la titular y/o sus convivientes solicitaron el Subsidio de Tarifa de Gas”.

Más información en Anses.gob.ar o en la oficina del organismo ubicada en Zárate en calle Brown 139.

A QUIEN LE CORRESPONDE

El Programa Hogar está destinado A todas la Entidades de Bien Público sin conexión a la redes de gas natural como comedores, merenderos, etc.

Y a todos los hogares sin conexión a la red de gas natural, cuyos ingresos sean inferiores a: 2 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (3 SMVM con CUD). En el caso de los monotributistas, de acuerdo a las siguientes categorías: Hogares cuyos ingresos sean hasta Categoría C (inclusive), (Hasta categorías D con CUD).

