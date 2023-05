Zárate Basket volvió a ganar y se puso 2-0 en la serie de semifinales con Ciclista

Zárate Basket estiró la diferencia en la serie de semifinales de la Liga Argentina al ganarle anoche, a Ciclista Juninense, el segundo partido de la serie.

El resultado final fue 87 a 69 con un primer tiempo de 52 a 47 también favorabvle al elenco zarateño.

El encuentro se jugó en el gimnasio Stadium DAM de Costanera Sur.

EL PARTIDO

No hay dos partidos iguales y no lo hubo en éste caso.

Porque a diferencia de lo sucedido 48 horas antes, Ciclis-ta tuvo un mejor arranque y fue más productivo en ataque (ganaba 16-10 a los 5 minutos).

Zárate Basket equilibró el juego en la parte final del primer cuarto y se fue al descanso arriba por 2 puntos (24-22).

En el segundo parcial lo más destacado fue la produ-cción de Emilio Polese (9 puntos, 3 de 3 en dobles, 1 de 1 en triples, 2 asistencias, 1 re-bote) que fue el estandarte de la mejoría en el juego zarateño.

Ciclista ya no tuvo tanta efectividad en sus lanzamientos en éstos 10 minutos. A dos minutos del final del segundo cuarto una ráfaga de aciertos de tres puntos (Polese, Pineda y Capponi) llevaron el tablero 50 a 44 para el local.

A partir del tercer período Zárate Basket empezó a marcar diferencias.

Se fue a 10 puntos de arran que en el segundo tiempo (57-47 al minuto de partido) que a Ciclista le volvió a costar mu cho reducir.

Es que el visitante tuvo lanzamientos apurados (2 de 7 en triples) y también tomó malas decisiones. Perdió pelotas a partir de una defensa mucho más consolidada del lado del local y agotó la cuota de faltas de equipo rapidamente lo que le permitió a Zárate sumar 9 puntos (de 12 posibles) con tiros libres.

Eran 13 puntos (73-60) los que separaban a ambos equipos antes de comenzar los últimos diez minutos.

En ese último cuarto los dos tuvieron muchos tiros errados pero el reloj siempre jugó a favor del local.

Dos triples de parte de Da mian Pineda le dieron más luz al tablero en favor de Zárate que poco a poco fue cerrando el partido.

Ciclista tuvo un cuarto muy negro en ofensiva (4 de 15 en dobles, 0 de 2 en triples y 1 de 1 en libres). Muy poco para intentar dar vuelta un partido que a partir del segundo parcial ya se fue volcando a favor de Zárate.

Llegó el final de éste segundo capítulo en una serie que está proyectada a un máximo de cinco escalas.

Zárate Basket ganó, se fue aplaudido por el público (que otra vez concurrió en forma masiva al estadio) y se va a Junín con una ventaja de 2-0.

El domingo los equipos volverán a verse nuevamente.

Agustin Brocal abre la pelota sobre su derecha. Anoche otro buen triunfo zarateño en la serie de play offs Lorenzo Capponi marcado por Manuel Lambrisca

