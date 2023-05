“Creo que la seguridad tiene que estar en manos de los intendentes”

Luego de la presentación del Sistema Integral de Seguridad Urbana, el intendente Osvaldo Cáffaro dialogó con la prensa donde brindó detalles sobre el proyecto de ley que le presentará al gobernador Axel Kicillof y que propone la creación de una Policía Municipal y donde también mencionó la necesidad de un abordaje mas profundo y concreto de la inseguridad.

Al respecto, el Jefe Comunal sostuvo que las medidas anunciadas “son soluciones globales” y agregó: “No puede hacer todo la municipalidad, no puede hacer todo la policía, no puede hacer todo Prefectura, como no puede hacer todo la Justicia sola. Es muy complejo el tema de la seguridad, hay una parte que es la que se ve, que es la parte dura y son patrulleros, cámaras, policía; pero hay otra parte que es la previa, qué es lo que genera inseguridad, por eso vamos a trabajar también el tema de las adicciones que nadie habla y todos escondemos. Vamos a lanzar un plan de adicciones con una ONG encargada de esto y con el Gobierno Nacional”.

Otro de los aspectos mencionados por Cáffaro tiene que ver con buscar articulaciones con el Patronato de Liberados. “¿Qué pasa con las personas que cumplieron una condena que también en nuestra sociedad dejamos de lado?”, se preguntó el Intendente y continuó: “Metemos debajo de la alfombra la basura y en esto tenemos que tener en cuenta bien que pasa. El Patronato de Liberados no da abasto y tenemos que actuar rápidamente. Eso lo intenté con el gobierno anterior, lo vengo intentando con este gobierno, en definitiva, tiene que haber tiempo en esta Argentina de hoy, de no seguir emparchando el tema de la seguridad, es muy grave y los municipios nos queremos hacer cargo de la seguridad, creo que tiene que estar en manos de los intendentes”.

Respecto de los anuncios realizados, Cáffaro hizo hincapié en la necesidad de aplicar cada vez mas tecnología en tiempo real y dijo que “podríamos solucionar muchos problemas, lo que pasa es que hay intereses lamentablemente que impiden que nosotros podamos realizar estas cosas”.

Consultado sobre la relación del Ejecutivo con las fuerzas policiales, el Intendente mencionó que existe el vínculo en el abordaje diario pero que existe un problema de fondo: “No les puedo decir que hagan un operativo en tal lugar o que salgan a hacer un rastrillaje de todas las motos sin patentes de la ciudad, si doy esa directiva no lo van a tener en cuento porque yo no soy su jefe. Creo que llegó el momento de que la Legislatura discuta estos temas de fondo y no para la televisión”.

Al respecto, continuó: “Armamos un proyecto junto con la Universidad Nacional de Quilmes, lo hablamos con los concejales hace diez días, seguramente lo vamos a enviar al Concejo Deliberante y le vamos a pedir una audiencia al Gobernador. No va a ser solamente un pedido de palabra, sino que vamos a llevar un proyecto armado de más de 160 artículos”.

Ese proyecto de ley, que propone -entre otras cosas- la creación de una Policía Municipal, aboga por la descentralización y una mayor participación de las entidades intermedias, planteando que aquellos municipios con más de 100.000 habitantes adquieran las facultades correspondientes para hacerse cargo del accionar, operatividad, y funcionamiento de la Policía, como así también el abordaje, las intervenciones multiagenciales y la gestión social de la seguridad.

“Tenemos alquileres pagos para la Policía Local que no existe, para el Comando de Patrullas que está, creo, desintegrado, no lo sé. El proyecto de ley tiene en cuenta estas cuestiones, no es solamente quien pone al comisario, quien da los ascensos. No puede ser que la policía tenga cerca de un 50% de su personal con parte de enfermo, nosotros tenemos un 5% en la municipalidad. Eso es porque no se está arriba de los problemas”, cuestionó.

Presentación del Sistema Integral de Seguridad Urbana.

Comparte esto: Twitter

Facebook