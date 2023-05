A pesar de las obras, conductores enfrentan obstáculos en Ruta 6

Semanas atrás los automovilistas que circulaban a diario por la Ruta 6 en el tramo que une Zárate con Campana fueron testigos de la obra de “Intervención integral” desarrollada por la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires que prevé una mejora de toda la autovía.

Actualmente, los trabajos sobre la Ruta 6 se encuentran abocados a la colocación de guardrail en distintos tramos donde las vallas de contención se encontraban dañadas o directamente, no existían.

Pero para quienes transitan la zona cotidianamente aún existen marcadas deficiencias que los trabajos realizados no solucionaron y que representan verdaderos problemas para la circulación segura del lugar.

Uno de estos problemas tiene que ver con la falta de iluminación en distintos tramos de la autovía entre Campana y Zárate. La presencia de barrios en la zona genera un caudal constante de personas que se desplazan hacia ambas comunas en motocicletas o bicicletas y, la falta de una iluminación acorde, representa un verdadero peligro para los ciclistas; en esa línea, los automovilistas reclaman la reparación de las luminarias, como herramienta para prevenir los hechos delictivos que allí se producen.

Por otra parte, las máquinas que realizaban tareas de mejora sobre la ruta ya se retiraron y eso representa una mala señal para los conductores. Es que en distintos segmentos de la traza todavía existen importantes roturas que dificultan la transitabilidad y configuran un peligro para la integridad física de los automovilistas.

En la rotonda de barrio Santa Lucía el trabajo realizado por Vialidad Provincial reparó uno de los carriles sentido a Zárate, el cual presentaba un marcado deterioro y obligaba a los vehículos a detener su marcha casi por completo, para evitar sufrir roturas; llamativamente, a escasos metros del segmento de ruta reparado, existe un gran desnivel del pavimento que podría haber sido arreglado aprovechando los recursos disponibles en el lugar, pero sin embargo no fue así. Actualmente, quienes circulan hacia Zárate deben esquivar un montículo de tierra y asfalto que ocasiona maniobras bruscas de los conductores que se desplazan repentinamente de un carril a otro para evitar sufrir daños en sus rodados.

A esto, se suma los grandes baches ubicados a la altura entre la Rotonda y Bayer en ambos sentidos de circulación; el profundo desnivel del puente que cruza por el Arroyo De la Cruz y el estado intransitable del puente que cruza por avenida Mitre, a la altura de la planta Siderca.

Para quienes transitan la zona cotidianamente aún existen marcadas deficiencias que los trabajos realizados no solucionaron y que representan verdaderos problemas para la circulación segura del lugar.

Comparte esto: Twitter

Facebook