“Procuramos un Municipio y una Provincia que brinden herramientas para nuestros comerciantes”

Durante una de sus recorridas que viene realizando por los distintos sectores de la Ciudad, el Presidente del Partido Justicialista (PJ) y además titular del Honorable Concejo Deliberante de Zárate, Leandro Matilla, dialogó con comerciantes sobre la situación en general, pero fundamentalmente contando sobre los detales del proyecto que encabeza y cómo impactarían algunas medidas en el sector comercial zarateño y limeño.

“En primer lugar, al comerciante hay que ayudarlo y no asfixiarlo. El Estado debe ser activo, moderno, innovador, dar soluciones y no generar problemas. Es fundamental su intervención, pero no invasiva sino colaborativa, para construir cooperación y sinergias con otros actores. En ese camino visitamos comercios, Pymes y empresas. El sector productivo debe ser acompañado y escuchado, porque desde allí es donde se generan empleos, tributan y movilizan la economía”, sostuvo el dirigente justicialista.

En su recorrida, Matilla visitó a Tito Cedro, quien se desempeña en el oficio de reparación de máquinas de cortar pasto, motosierras y desmalezadoras, “brindando un servicio a sus vecinos, generando un aporte que no solo contribuye a su bienestar y desarrollo. Con Tito conversamos sobre la problemática actual, la necesidad de acompañamiento, y le comenté nuestro proyecto de dinamizar el Municipio para que se pueda llegar a habilitar un comercio en menos de un mes, pudiendo así acompañar a quienes invierten y dan trabajo”, señaló el titular del PJ.

Para concluir, el Presidente del HCD destacó a quienes “por su oficio pueden poner un comercio, son trabajadores que buscan independizarse. Es el paso hacia el crecimiento, para cumplir un sueño, superarse. Deben ser acompañados por un Municipio que genere relaciones, oportunidades de trabajo, capacitación contable y empresaria. Hay muchas políticas públicas de la provincia de Buenos Aires, que eventualmente no son difundidas como corresponde, dejando fuera de distintos beneficios a vecinos y vecinas de nuestra Ciudad».

Agregando que «estoy seguro que vamos a lograr una sinergia con el gobernador Axel Kicillof, que generará herramientas de acompañamiento en beneficio de los comerciantes locales”.

“El Estado debe ser activo, moderno, innovador, dar soluciones y no generar problemas” afirmó.

Comparte esto: Twitter

Facebook