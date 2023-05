Pacientes zarateñas con enfermedades desensibilización central fueron al Congreso

En el marco del Día Mundial de los Síndromes de Sensibilización Central, pacientes que padecen este tipo de patologías participaron de una reunión en el Congreso de la Nación, donde fueron recibidas por la diputada Agustina Propato y el diputado Daniel Gollán.

“Fue una reunión muy linda, muy contenedora, con una charla muy interesante y amena, donde pudimos exponer nuestras problemáticas en particular y por qué estamos buscando este proyecto de ley y no otro de los que fueron presentados”, contó Gretel Meichtry a LA VOZ.

El encuentro con los legisladores se dio en el marco de un apoyo al proyecto de ley nacional 1369-D-2022. En la actualidad, el objetivo es generar el consenso necesario para que se convoque a una asamblea informativa en el marco parlamentario, junto a los integrantes de la comisión de Salud, para llevar a cabo una exposición de los fundamentos del proyecto, explicar las problemáticas y las razones de los pedidos allí formulados.

“Lo más positivo que sacamos, además del encuentro entre nosotras, es que nos acompañaron, nos escucharon y explicaron cómo se manejan, que es lo que hay que hacer, qué puertas hay que tocar para que se trate sobre tablas”, detalló Gretel y continuó: “Ya no somos más invisibles, nuestras enfermedades son conocidas y reconocidas. El que no las puede ver, es porque no quiere. El que le da la espalda a esto es porque realmente no le importa, esa es la realidad. Con este paso tan grande que hicimos, para mi es salir de la invisibilidad”.

En esa línea, Gretel -quien es referente del grupo Sensibilización Central Zona Norte- sostuvo: “Lo ideal es que una persona llegue a tiempo a un diagnóstico para no terminar con una discapacidad, son enfermedades muy crueles, atacan en edades activas generalmente, pasa con hombres, con chicos, no podemos seguir ignorándolas”.

Las enfermedades de sensibilización central

Las enfermedades de sensibilización central presentan síntomas puntuales como dolor generalizado, insomnio, hipersomnia, fatiga extrema, problemas cognitivos (rendimiento intelectual más lento y limitado), confusión mental y sentido de que “cuesta” pensar, pérdida de memoria a corto plazo, cefaleas, colon irritable, problemas digestivos, alteraciones de la sensibilidad en la piel, rigidez matinal, hormigueo en manos y pies, depresión, ansiedad y muchos síntomas más.

Entre estas enfermedades se encuentran la Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica/Encefalomielitis Miálgica, Sensibilidad Química Múltiple y la Electrohipersensibilidad.

El encuentro con los legisladores se dio en el marco de un apoyo al proyecto de ley nacional 1369-D-2022.

Comparte esto: Twitter

Facebook