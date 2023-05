“La campaña ya comenzó pero no para el Municipio que sigue trabajando”

A poco más de un mes para el cierre de listas con vistas a las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto este año, que catapultarán a candidatos para las elecciones generales de octubre, el intendente Osvaldo Cáffaro volvió a evitar confirmar su posible candidatura para un quinto mandato al frente de la Comuna.

“La campaña ya comenzó pero no para el Municipio que sigue trabajando por la gente”, evaluó durante el día de la presentación del programa “Mi Escuela”, en la Unidad Académica «José María Güerci». Al mismo tiempo, el jefe comunal aseguró “no estar en campaña” y que su candidatura no está definida.

Al ser consultado, dijo que muchos precandidatos a han comenzado a repartir folletos y que la campaña parece haber comenzado.

Fuentes municipales, en tanto, criticaron este accionar advirtiendo que las leyes electorales no permiten anticiparse al calendario electoral previsto.

Al mismo tiempo, aseguraron que aguardan definiciones “de arriba”, sobre las posibles candidaturas de Sergio Massa, Daniel Scioli u otro dirigentes dentro del Frente de Todos, y la posibilidad de que en distritos oficialistas no haya internas en las Primarias.

Es que las fórmulas nacionales podrían determinar y definir a las listas locales de precandidatos a intendente. No solamente porque pueden «tracciona» votos a nivel local sino porque una vez definidos los nombres en el Frente de Todos y en Juntos por el Cambio, se determinarán las internas para las PASO a nivel distrital.

PLAZOS

Ya sean candidatos opositores u oficialistas, todos los interesados en ocupar el máximo cargo del Poder Ejecutivo tendrán tiempo de postularse hasta 50 días antes de los comicios, es decir, el 24 de junio, cuando vence el plazo límite determinado por el cronograma electoral de la Cámara Nacional Electoral (CNE) para presentar la lista de precandidatos. Lo propio para quienes tengan ambiciones como ediles o para la intendencia.

Esta semana, el intendente Osvaldo Cáffaro presentó el programa «Mi Escuela» en la Unidad Académica José María Güerci.

