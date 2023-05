“La inseguridad en Zárate está plasmada en la Rendición de Cuentas que se le rechazó a Cáffaro”

Tras el rechazo de la Rendición de Cuentas del Municipio en el HCD, Marcelo Matzkin hizo hincapié en la Seguridad: “En esta Rendición de Cuentas, que es el balance del Municipio que el Concejo Deliberante debe aprobar o no, vimos que hubo un desinterés muy grande en seguridad, y en ejecución destinada a la operatividad de la policía, por ejemplo como siempre en el combustible que el municipio debería darle a la policía pero que no llega a los patrulleros”.

“En la calle y en las recorridas como la que hicimos hoy en barrio España se nota mucho eso, el desamparo del Estado y la soledad de los vecinos ante las distintas situaciones delictuales de la que son víctimas todos los días, no hay mes que Zárate no salga en las noticias nacionales por hechos violentos de inseguridad”, continuó diciendo el referente de Juntos.

Matzkin además se refirió al dinero que no se gastó en el 2022: “Hay que ser claros en la lucha contra la inseguridad, y eso se hace en años electorales y no electorales, ahora vemos que Cáffaro como en todo año electoral, se apura a hacer las cosas que no hizo el año anterior, pero lo peor es que se especuló con guardar dinero de los zarateños para las elecciones y el municipio no gastó 2.500 millones de pesos, que evidentemente, por la inflación han perdido todo valor de ser utilizado en donde se debía, en las prioridades de los zarateños”.

“No es casualidad que de 19 concejales 14 hayan votado rechazar la rendición de cuentas, sobre todo cuando parte de los que votaron de esa forma son quienes conducen el frente de todos a nivel nacional y provincial”, finalizó Marcelo Matzkin.

El concejal Marcelo Matzkin en una recorrida por los barrios de la ciudad.

