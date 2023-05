Anoche perdió Zárate Basket y no hubo definición

Racing derrotó anoche a Zárate Basket (77-66) y obligó a jugar un quinto partido para definir el campeón de la Confe-rencia Sur de Liga Argentina de Básquetbol.

El partido se jugó anoche en un colmado gimnasio DAM Stadium de Costanera (ver nota aparte).

EL PARTIDO

Zárate Basket dejó pasar una gran oportunidad para cerrar la serie, consagrarse campeón y avanzar a la final nacional por el ascenso.

Y ahora tendrá que buscar todo eso de visitante, en Chivilcoy.

El partido fue favorable a Racing de comienzo a final.

Tan solo en el segundo cuarto Zárate Basket logró com plicar el trabajo de un prolijo equipo visitante y pudo achicar la diferencia (20-24 a los 7 minutos de juego).

¿Y Zárate Basket que ofre ció en esos dos cuartos iniciales? No mucho.

Volvió a tener una sequía en gol de tiros de tres puntos (2 de 14) y defensivamente tuvo problemas con Stucky (de gran primer cuarto) y no pudo controlar la seguridad de Alejo Barrales que lució des de la base.

Racing pareció que defi-nía todo en el tercer cuarto y promediando ese parcial la di ferencia era de 13 puntos (29-42 a los 5 minutos) aunque Zárate mejoró sobre el final y se fue al último descanso per diendo por 8 puntos (44-52).

Ya en el último cuarto el local logró recuperarse de una diferencia de 7 puntos (58-65 a los 7 minutos) para ponerse a solo 3 puntos luego de un doble en ataque rápido de Polese (62-65 a los 8 minutos).

Pero a partir de ese momento Racing volvió a controlar el juego, aprovechó tiros apurados de su rival para golpear en el tablero rival y de esa manera llevar a un resultado de once puntos y así emparejar la serie.

Lorenzo Capponi amaga ante la marca de Ricardo Fernández Agustin Brocal anoche fue el goleador de Zárate Basket con 21 puntos

