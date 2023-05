Asambleas de trabajadores en los puertos de la zona

La Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina se encuentra en estado de alerta y movilización con asambleas en todos los puestos de trabajo de la zona.

«Este conflicto surge debido a que la Cámara de Puertos Privados Comercial dio por finalizado el diálogo de acuerdos paritarios, dando así curso a una oferta cerrada donde cuyos valores no alcanzan a cubrir el mínimo progreso inflacionario y donde se evidencia un ajuste salarial para las y los trabajadores Portuarios provocando la pérdida del poder adquisitivo», señalaron desde la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) Regional Zárate-Campana, quienes acompañaron el reclamo en los puertos.

Quienes integran la comisión regional de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte aseguran que ante estas medidas tomadas por el sector empresarial «no sólo se están avasallando los derechos laborales por un salario y condiciones dignas de trabajo, sino que también hacen caso omiso al no respetar que las paritarias son un instrumento del derecho laboral que permite y por sobre todo obliga a las partes involucradas en una relación de trabajo a reunirse con regularidad a debatir condiciones, derechos y obligaciones, donde no hay lugar para una Oferta empresarial cerrada, si no que deberían bregar por un diálogo continuo y un acuerdo que se ajuste a la situación económica que suscitan en estos tiempos».

