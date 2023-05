UCR: “Debemos generar una alternativa única para todos los vecinos de la provincia”

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Leonardo Vandenbosch, y la secretaria general, Marianela Castiglione se sumaron a las declaraciones del presidente de la UCR provincial, Maxi Abad. “Hoy el vecino de a pie nos pide unión, sería un capricho no prestar atención a esos mensajes”, enfatizaron.

“Cuando decimos que necesitamos un cambio radical en la provincia no es un simple slogan, es lo que día a día escuchamos de los vecinos de cada localidad que nos expresan que no pueden vivir más de esta manera”, remarcaron Vandenbosch y Castiglione.

“La sociedad está angustiada y quebrada, además de descreída. Juntos es el único espacio político capaz de devolverle la esperanza a los bonaerenses y nos tenemos que hacer cargo”, agregaron.

Al finalizar los dirigentes señalaron que “quizás algunos no estén de acuerdo con esta posición, pero es una posición que hace a la responsabilidad: si no vamos unificados en la provincia de Buenos Aires (lista que nosotros pretendemos liderar) hay serios riesgos de perder.

