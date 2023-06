Victoria Semería: «Cáffaro quiere hacer todo a las apuradas porque vienen las elecciones»

La Concejal de Juntos, Victoria Semería Olmos, habló sobre este año electoral y la situación del Partido de Zárate: “Los zarateños ya le tenemos medido el tiempo a Cáffaro, ahora va a empezar a poner pavimento a las apuradas, a mostrarse con clubes, a dar shows, mientras no ofrece soluciones estructurales a los problemas reales de los vecinos”.

Sobre la inseguridad, uno de los problemas más graves que enfrenta Zárate es la inseguridad, indicó: “Necesitamos enfrentar la inseguridad con fuerte decisión, y no con maquillaje electoral porque nos siguen asaltando y robando en las calles. No hay un responsable que nos diga cuál es el plan con la inseguridad, cuando vemos qué municipios vecinos como el de Campana hace 7 años que viene sosteniendo una política integral que los funcionarios de Cáffaro ni fueron capaces de ir a ver de que se trata”.

“Zárate necesita soluciones estructurales a las prioridades de los vecinos y este municipio no las da, pero a cambio ahora vamos a ver a Cáffaro haciendo calles que ya se hicieron u obras que ya se anunciaron”, finalizó Victoria Semería, en clara alución a los meses que se vienen de cara a las PASO.

