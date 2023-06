La Escuela Técnica “Roberto Rocca” fue seleccionada entre las 50 mejores del mundo

Dos escuelas argentinas fueron seleccionadas en la lista de 50 finalistas a ganar uno de los cinco World’s Best School Prize 2023, un premio que reconoce con 50.000 dólares a las mejores instituciones del mundo en cinco categorías: colaboración con la comunidad, acción ambiental, innovación, superación de la adversidad y promoción de vidas saludables.

Los establecimientos distinguidos fueron la Escuela Técnica Roberto Rocca, del Grupo Techint, con sede en Campana que ayer celebró su décimo aniversario, y la Escuela Secundaria Presidente Domingo F. Sarmiento, de gestión pública y dependiente de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (Unnoba), que funciona en Junín, y la primera fue elegida por su innovadora transformación de espacios y procesos de aprendizaje y la segunda por su impacto positivo en la comunidad a través de su programa de educación ambiental. Ambas son relativamente jóvenes – la técnica Rocca abrió en 2013–, de doble escolaridad, y trabajan con la modalidad de aprendizaje basado en proyectos (APB). La secundaria Sarmiento fue inaugurada en 2018. Además, las dos tienen una visión de equidad e igualdad de oportunidades.

“Luego de repensar la organización escolar, hubo un cambio de paradigma muy grande, no solo de los estudiantes, sino también de los docentes, empezando a trabajar de forma más colaborativa, en la integración de materias y la identificación de ejes transversales. Estamos dando pequeños pasos hacia la escuela del futuro, una que invite a los estudiantes a ser protagonistas de ese proceso”, afirmó Ludovico Grillo, director de la Escuela Rocca.

Erika Bienek, directora de relaciones con la comunidad del Grupo Techint, agregó: “El APB propone una enseñanza muy distinta y el edificio seguía siendo tradicional. Entonces sacamos el concepto de aula para pensar en momentos de aprendizaje: de introspección, de colaboración, de comunicación. Eso genera que el chico sea atravesado por los conocimientos en forma de red y no de forma aislada”. Como resultado de su enfoque innovador, los estudiantes obtienen hasta un 44% más en matemáticas que los estudiantes de otras escuelas y hasta un 37% más en comprensión de lectura.

En septiembre de este año se anunciará una lista de finalistas reducida a 15 aspirantes, tres por categoría, y finalmente en octubre se publicarán las cinco escuelas ganadoras, que serán elegidas por un jurado compuesto por destacados líderes de todo el mundo, incluidos académicos, educadores, ONG, emprendedores sociales, gobiernos, sociedad civil y el sector privado. El premio total de 250.000 dólares se compartirá equitativamente, por lo que cada establecimiento recibirá cada uno un premio de 50.000 dólares.

Fue elegida en la lista de 50 finalistas de los cinco World’s Best School Prize 2023, un premio que reconoce con 50.000 dólares a las mejores instituciones en cinco categorías.

Comparte esto: Twitter

Facebook