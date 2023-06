Se acumulan residuos y desechos en la zona del ex balneario municipal

En la zona del ex balneario municipal desde hace tiempo se acumula una gran cantidad de basura, lo que la hace un escenario atrae a la gran cantidad roedores.

Esta situación se ubica en las cercanías del edificio de Prefectura Naval Argentina, en las inmediaciones de las edificaciones derruidas.

La zona de principal impacto de los residuos se encuentra sobre la orilla y allí se pueden observar envases plásticos, botellas, envoltorios y demás residuos contaminantes.

Cabe remarcar que no es el único lugar de la zona costanera en esta situación, ya que a escasos metros de Zárate Chico, en Arribeños y avenida 7 de Julio, se encuentra un basural que ya acumula varios reclamos de vecinos de la zona, dados los olores nauseabundos que allí se perciben.

Vecinos de la zona sostienen que en ese lugar no sólo se suelen verter residuos, sino también animales muertos y frecuentemente se ven camiones que se acercan al lugar a volcar desechos. A este escenario contaminante, se agregan las quemas de basura que se realizan en el lugar, lo cual se constituye como una acción altamente contaminante.

