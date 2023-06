Un auto y un camión protagonizaron violento choque en la Ruta 12

En horas de la madrugada se registró un choque entre un automóvil y un camión en el Puente Urquiza, del Complejo Zárate – Brazo Largo. En el hecho no se registraron personas heridas, aunque sí daños materiales.

El siniestro vial se produjo a la altura del kilómetro 114 de la Ruta Nacional 12, en la zona del Puente Urquiza, donde un automóvil Volkswagen Vento color blanco, recibió el impacto de un transporte de carga que se dio a la fuga tras el choque.

Por el momento no se pudieron obtener mayores datos sobre el conductor y el vehículo transportista, que no se detuvo a auxiliar a los ocupantes del rodado de menor porte.

Allí, viajaban cuatro personas que viajaban desde la ciudad de Pilar y que afortunadamente no sufrieron lesiones durante el episodio.

El vehículo particular, por su parte, terminó con la destrucción total de al menos dos neumáticos, daños de chapa y rotura de cristales a causa de la colisión.

Comparte esto: Twitter

Facebook