Vuelco en la Ruta 12

Un automóvil particular con cuatro vecinos de Zárate protagonizó el pasado sábado un siniestro vial en la Ruta 12 cuando viajaban sentido a la localidad de Mansilla, en Entre Ríos.

Por el momento no se pudieron establecer las causas del accidente, pero según informaron medios locales, los cuatro ocupantes resultaron sin lesiones en el vuelco del automóvil Chevrolet Prisma. El hecho se produjo a la altura del kilómetro 191 de la Ruta 12, donde el conductor del vehículo perdió el control del mismo, ocasionando que se precipitara hacia la zona de la banquina donde comenzó a dar tumbos hasta quedar con las cuatro ruedas hacia arriba.

En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría de Médanos, así como también uniformados del puesto caminero y bomberos voluntarios de Gualeguay. Las personas que se encontraban en el interior del habitáculo no recibieron lesiones de gravedad, y solo presentaban algunos golpes propios de las características del siniestro vial.

Asimismo, los cuatro ocupantes, todos mayores de edad, fueron trasladados hacia un centro de salud de Médanos, donde recibieron atención médica.

