“Han firmado todas las cámaras, sólo falta la del Acero que es la rama siderúrgica», reveló Furlán

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) logró la semana pasada un acuerdo con las cámaras que representan a las industrias metalúrgicas pero no con la Cámara Argentina del Acero (CAA), donde están las siderúrgicas Ternium y Acindar. La paritaria firmada en el Ministerio de Trabajo garantiza para los metalúrgicos un incremento salarial del 42,6% para el trimestre en curso y prevé a priori un 74,65% para el segundo semestre del año, que podría variar según cuáles sean los números de la inflación oficial a partir de octubre.

Al respecto, el secretario general de la UOM, Abel Furlán, afirmó que “han firmado todas las cámaras, solamente falta la Cámara Argentina del Acero, que es la rama siderúrgica. Todavía estamos lejos de poder acercarnos porque no están satisfaciendo la demanda que hemos peticionado”.

En el marco de las negociaciones colectivas convocadas por el Ministerio de Trabajo y tras una lucha que calificó de “histórica”, la UOM alcanzó un aumento en seis cuotas acumulativas (20% en julio, 9% en agosto y septiembre, 7% en octubre, noviembre y diciembre) más un bono no remunerativo de 60.000 pesos por el Día del Trabajador Metalúrgico, que se pagará en dos tramos con los salarios de agosto y septiembre. Las últimas tres cuotas son “estimativas” y se ajustarán mensualmente para equipararlas al índice de precios al consumidor, tras un semestre de recuperación de poder adquisitivo.

El acuerdo incluye a la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE, de Tierra del Fuego), la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC, autopartistas), la Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines (CAIAMA); la Federación de Cámara Industriales de Artefactos para el Hogar (FEDEHOGAR) y la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA).

En tanto, la UOM buscó replicar el mismo resultado con la CAA pero no hubo acuerdo. “La situación está bastante compleja”, señaló Furlán. A su vez, el Ministerio de Trabajo abrió un cuarto intermedio hasta hoy a las 11, cuando ambas partes vuelvan a reunirse. Cabe destacar que a las 17 termina la conciliación obligatoria.

El plan de lucha con un paro de 72 horas que la UOM tenía previsto para la última semana del mes quedó neutralizado luego de que la cartera a cargo de la ministra Raquel “Kelly” Olmos dictara la conciliación, exhortando a las partes a volver a la mesa de negociación. Mañana se sabrá si la CAA mantiene su postura de no ceder al reclamo que plantea la UOM para no legitimar salarios de hambre, que es la pretensión del grupo Techint que comanda Paolo Rocca para seguir disfrutando de sus exorbitantes ganancias.

Sobre la posición de la Cámara del Acero, Furlán dejó entrever que por decisión de Paolo Rocca se tensó la situación. “En principio el pedido fue de 10% más 30% y el bono de 60.000, pero estaríamos dispuestos a acordar lo mismo que con las demás cámaras”, explicó el dirigente metalúrgico.

Cabe destacar que el posicionamiento de Rocca siempre ha sido respetado por las otras cámaras, por su posición dominante en el sector. Pero ahora, las demás acordaron no seguir su estrategia de dilatar la negociación, a sabiendas de que la postura de Furlán con los obreros metalúrgicos era pelear por la dignidad salarial cueste lo que cueste y con un importante plan de lucha con paros y movilizaciones.

Por su parte, desde la Cámara Argentina del Acero emitieron un comunicado señalando que “las medidas de fuerza tomadas por la UOM de forma intempestiva, luego de solo una reunión en el marco de la negociación paritaria, ya están afectando la provisión y entregas a la cadena de la construcción y a la cadena de valor metalmecánica, que ya venía funcionando con stocks mínimos para su operación por la restricción de divisas para importación”.

La empresa Ternium, del grupo Techint, envió una carta documento a la UOM advirtiendo sobre la “responsabilidad civil y penal por los daños que se están ocasionando” con las medidas de fuerza. Rocca enfatizó los perjuicios que se derivan de parar el “Alto Horno” de la planta integral ubicada en Villa General Savio, partido de Ramallo, y recordó que está diseñado para funcionar sin interrupciones. La consecuencia de parar y arrancar el horno es “un gran stress térmico”.

