La recorrida de Santilli por Campana, Zárate y San Andrés de Giles

Diego Santilli, precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio que acompaña la boleta presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, realizó una recorrida por los municipios de Campana, Zárate y San Andrés de Giles, acompañado de Sebastián Abella, actual intendente campanense que va por la reelección, y el precandidato zarateño Luis Rannelucci.

«Por qué les permiten a los delincuentes tener celulares en las cárceles, cuando en el mundo funcionan los inhibidores. Basta del allanamiento para buscar celulares. No tienen que tener llamadas. Cuando te condenan es para reparar un daño y luego reinsertarte en la sociedad. No podés estar delinquiendo desde la cárcel. Cuando sea gobernador voy a derogar el decreto que les permite usar celulares desde las cárceles», declaró Santilli.

En su primera recorrida por Campana, Santilli mantuvo un encuentro con Abella y vecinos en un café céntrico. “La agenda que tenemos con el ‘Colo’ es infinita. Venimos de 3 años y medio en donde el gobernador Kicillof ninguneó a los campanenses en un 100%. Tuvimos que afrontar una pandemia en donde la salud municipal tuvo que hacerse cargo de todo porque el gobierno provincial en materia de salud nos dejó solos”, destacó el intendente de Campana.

A su turno, Santilli valoró la gestión del jefe comunal. «La lista la representa Abella con su gestión. Los vecinos te lo dicen: ‘qué bien que está Campana’. Yo intento representar eso en la provincia», afirmó.

Tras el encuentro con los vecinos, ambos precandidatos visitaron el puerto y la empresa Grupo Euroamérica dedicada al comercio internacional. «Es una alegría que Santilli nos vuelva a visitar. Es muy importante poder hablar con él de todo lo que Campana necesita para cuando sea gobernador a partir del 10 de diciembre», agregó Abella.

La recorrida finalizó en la Ruta Provincial 6, donde Santilli y Abella denunciaron el mal estado de misma: “No tiene iluminación y no tiene ningún tipo de control de cargas pesadas. Es un tema que hablamos con el ‘Colo’. Hay un compromiso de él para hacerla nueva a partir del 10 de diciembre. De igual forma con los temas que tienen que ver con seguridad que preocupan a los vecinos de Campana”.

Luego, el precandidato de Juntos por el Cambio se trasladó a Zárate, donde reunió con el precandidato a intendente Luis Rannelucci, y con quien caminaron por el barrio El Gauchito y escucharon las problemáticas vecinales. También hicieron un recorrida por el Centro.

Santilli terminó la recorrida en San Andrés de Giles, donde se encontró con la precandidata a intendente, Mercedes Condessa, con quien recorrieron la ciudad y mantuvieron encuentros con vecinos.

Rannelucci, Santilli y Abella en Justa Lima Peatonal.

Comparte esto: Twitter

Facebook