Matzkin: “un Intendente no puede desentenderse dela seguridad diciendo que es un problema provincial”

El precandidato a Intendente de Juntos, Marcelo Matzkin, tuvo una reunión de trabajo con los equipos técnicos en seguridad del Diputado Nacional Cristian Ritondo durante la visita a Zárate donde dijo que “a esta altura del siglo 21, por la complejidad y la multicausalidad que genera la inseguridad, un Intendente se tiene que involucrar en tener políticas activas en el tema, la pasividad trae las consecuencias que vemos todos los días en Zárate”.

El precandidato a intendente de Juntos, en estos años se ha capacitado en distintos aspectos de la seguridad, “no para ser un experto, sino para saber más sobre cómo tomar decisiones que impacten en beneficio del vecino”, expresó Matzkin, quien recordó “en todos estos años la gestión de Cáffaro se ha ausentado de tener políticas activas en seguridad, un tema que depende primariamente de la provincia, pero que a esta altura del siglo, ningún Intendente está ajeno a trabajar en el tema, de hecho la mayoría de los Intendentes de la provincia lo hacen”.

Marcelo Matzkin, quien tiene como un eje central de campaña para su gestión a la seguridad, manifestó que “cuando uno sale a la calle y el vecino dice que su barrio es inseguro, y en los papeles vemos que el Municipio no pudo recibir el dinero del fondo de seguridad de provincia por ineficiencia, y que en los últimos 10 años la gestión no incorporó ni un sólo patrullero, y a los que están no les pone combustible, vemos que está todo destinado a que salga mal todo, hay un desinterés tan grande en la gestión municipal que termina potenciando la inseguridad”.

“Quiero una dirección clara con el tema seguridad, quiero que la policía trabaje y bien, que no tenga excusas para no hacer lo que debe, y una relación con la gobernación madura que nos permita salir de este desastre donde estamos. Al leer el balance de la rendición de cuentas, y ver que quedaron sin ejecutar 2.500 millones de pesos lo que realmente se ve es que esta gestión está agotada” dijo Matzkin.

Para finalizar el precandidato de Juntos que acompaña a Patricia Bullrich en estas elecciones del 13 de agosto, se pronunció sobre los fondos del fondo de fortalecimiento de seguridad para Zárate y dijo “otra vez se perdieron recursos para la seguridad de los zarateños por la falta de gestión, eran 46 millones que si hubieran hecho todo como correspondía se podrían haber usado en tiempo y forma, ahora se los comió la inflación, claramente no les importa el vecino”.

