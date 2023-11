Lautaro Fenestraz: “Seguridad, infraestructura, educación y salud deben estar por encima de los caprichos personales”

Lautaro Fenestraz, precandidato a concejal de La Libertad Avanza en la lista que encabeza marcelo Gómez para intendente, analiza con LA VOZ que en el actual Concejo Deliberante “hay una distancia muy grande con quien dice trabajar por él y realmente no lo hace. Veo discusiones estériles que no llegan a ningún lado. Los concejales utilizan ese lugar de poder para prometer cosas que saben que no van a poder cumplir, desde el punto de vista político constituye una estafa. El Conejo hoy es un lugar donde hay personas que están arriba de un pedestal, cuando hay sesiones con público los concejales se ponen incómodos”.

SALUD

En materia de salud, Lautaro Fenestraz destaca la necesidad de llevar adelante ordenanzas que promuevan el control de salud primario para los niños jóvenes, a través de una política pública sostenida en el tiempo.

seguridad

Otra de los ejes relevantes tiene que ver la seguridad, donde manifiesta que existe una responsabilidad compartida entre el Ejecutivo y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. “El Ejecutivo tiene herramientas para mejorar esto y no lo hace porque no tiene ganas de hacerlo, no es una prioridad. Una nueva gestión tiene que poner un orden de prioridades donde la seguridad, la infraestructura, la educación y la salud estén por encima de los caprichos personales”, aseguró.

INSTITUCIONALIDAD Y PARTICIPACION VECINAL

En el ámbito institucional, Fenestraz ve la necesidad de reformar el Reglamento Interno del HCD para darle un uso más abierto al Concejo Deliberante. Al respecto, destaca la importancia de la Banca Abierta como un espacio para escuchar al vecino y busca dar mayor participación a los jóvenes para resolver sus propios problemas y satisfacer sus necesidades.

“El vecino tiene que participar en las sesiones, es super importante. Eso se genera acercándose al vecino, pidiéndole que participe, hacerlo parte de la posible solución. Ofrecerle la banca abierta y que el mismo vecino le transmita la problemática a los concejales y que vea qué concejales hacen la vista gorda al problema”, señaló.

Ping-Pong: Los gustos de los candidatos

-Un club de fútbol: Boca Juniors.

-Un libro: El Jefe.

-Una película: Código de Honor.

-Una serie: Blacklist.

-Una comida: Milanesa de mi abuela.

-Un político: Carlos Pellegrini.

-Un músico o una banda: Patricio Sardelli.

Comparte esto: Twitter

Facebook