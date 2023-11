Marcelo Gómez: “Proyectamos un municipio que apunte a las ideas de la libertad”

Entre los principales aspectos abordó las prioridades de su futuro gobierno, Marcelo Gómez, precandidato a intendente de La Libertad Avanza, abordó las problemáticas ambientales, la seguridad, el empleo y el estímulo a las inversiones.

La actual gestión municipal fue objeto de críticas por parte de Gómez, quien la calificó como «una no gestión». Según sus palabras, «muchas áreas del municipio, excepto el área de acción social y hábitat, no satisfacen las necesidades de la gente”. Según sostiene, “Zárate hoy no es competitivo al mercado, de hecho tenemos muchos adolescentes que piensan en irse para proyectar su futuro, teniendo un municipio agroindustrial como el nuestro, teniendo las posibilidades para convertirlo en un polo tecnológico. Zárate está detenida en el tiempo, se detuvo la gestión y la calidad de vida de los zarateños”.

En cuanto a sus prioridades para el futuro gobierno, Gómez plantea: “Proyectamos un municipio que apunte a las ideas de la libertad. Un municipio que utilice sus puertos para comerciar con el mundo, que utilice sus tierras para sembrar. Un municipio que no tenga trabas, ni regulaciones, que sea un municipio de libre mercado, competitivo. Nosotros avanzamos hacia una posición donde el Estado Municipal sea lo más chico posible, tenemos que saber cuánta gente está trabajando, cuántos empleados municipales cobran sin trabajar. En otro sentido, tenemos que avanzar en una planta de tratamiento de desechos cloacales. En Zárate no existen cloacas, porque para que existan hay que terminar el sistema del entramado cloacal, el cual no tiene que terminar en el río contaminando el agua, tiene que terminar en una planta de tratamiento de desechos cloacales para que sea tratada y posteriormente si vaya al río. Tenemos el programa y disponemos del financiamiento”. En la misma línea, el candidato de LLA sostiene que cuentan con un Masterplan de Saneamiento que busca solucionar los problemas de agua corriente de los vecinos, el cual comenzará en la zona periférica de la ciudad y se desarrollará hacia el centro.

Gómez reconoce que muchas de estas barriadas y asentamientos irregulares que existen hoy en distintos puntos del distrito, surgieron a través de usurpaciones y plantea la necesidad de comprender cómo se generaron. Su enfoque es encontrar soluciones para aquellos que han perdido su propiedad debido a las usurpaciones, así como mejorar la infraestructura en estos barrios para brindar servicios básicos a los ciudadanos. En ese aspecto, remarca la necesidad de pavimentar arterias como las calles Larrea, España y Lintridis, a la par de obras de pluviales y desagües cloacales que mejoren la calidad de vida de los frentistas.

Respecto a la problemática ambiental, Gómez destaca la contaminación del río Paraná, resultado del vertido de residuos sin tratamiento, y de los desechos industriales. También menciona la falta de una economía circular en el municipio, donde los desechos no son reutilizados. Para abordar esta situación, propone trabajar en la implementación de un Masterplan de Saneamiento para solucionar los problemas de agua corriente en los barrios periféricos. Aestos problemas suma el alto impacto en el consumo de agua potable por parte de empresas, la contaminación de la Central Nuclear Atucha, y los basurales a cielo abierto”.

En materia de seguridad, el precandidato a intendente puntualizó en la necesidad de construir una nueva comisaría y generar un nuevo centro de monitoreo. “vamos a avanzar en la eliminación de la DPU, no estamos a favor de que el vecino tenga que pagar una tasa de prevención urbana. Si ya estamos pagando impuestos para que el Estado nos cuide y nos provea un sistema de seguridad y Justicia”, expresa.

En cuanto al empleo joven, Gómez reconoce que la falta de empleo es una problemática generalizada en la Argentina desde 2011. Su enfoque para estimular el empleo en Zárate es trabajar en la reforma fiscal e impositiva para hacer al municipio más competitivo y atractivo para las inversiones privadas. “Hablamos con un privado que tiene un terreno amplio, sobre la panamericana, ese lugar tendría las condiciones para que se instalen unas 30 empresas en un parque industrial pyme. Vamos a luchar para que el empleo sea para los zarateños y limeños”, apuntó y comentó su aspiración de que el distrito se convierta en un polo tecnológico, donde exista una fuerte vinculación con los estudiantes de las escuelas técnicas para estimular su inserción laboral.

Finalmente, en relación a las localidades de Lima, el sector insular, rural y Escalada, Gómez destaca la necesidad de integrarlas al municipio a través de la provisión de servicios públicos adecuados. Propone la implementación de un centro de monitoreo en Lima con instalaciones de domos, donde los vecinos de Lima sean los encargados de controlar las cámaras de su ciudad. Además, plantea la construcción de un hospital de alta complejidad en Lima, financiado por el sector privado.

Ping-Pong: Los gustos de los candidatos

-Un club de fútbol: Boca Juniors.

-Un libro: El fin de la inflación.

-Una película: La caída del halcón negro.

-Una serie: Pablo Escobar.

-Una comida: Empanada frita de mi vieja.

-Un político: Carlos Saúl Menem.

-Un músico o una banda: Soda Stereo.

