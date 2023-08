Advierten por cartelería instalada en la vía pública que viola la normativa vigente

En una conferencia de prensa realizada durante la mañana de ayer, el secretario de Gobierno, Juan Manuel Arroquigaray, se refirió a las acciones de campaña electoral que se encuentran desarrollando los distintos partidos políticos que competirán en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) el próximo 13 de agosto y puntualizó en la gran cantidad de cartelería instalada en la vía pública que, en muchos casos, violan la normativa vigente.

“Estamos con los equipos municipales, previa comunicación a los apoderados de los partidos para que quiten la propaganda en infracción, retirando todo lo que tiene que ver con publicidad, fundamentalmente en avenidas de alta circulación, calles donde no se pueden colocar, semáforos, arbolado, alumbrado público, y procediendo a labrar las actas administrativas que corresponden”, señaló el funcionario en referencia a lo establecido en las ordenanzas 4199 y 4507.

En las últimas semanas, apoderados de los distintos espacios políticos mantuvieron encuentros y comunicaciones con funcionarios de gobierno a los fines de establecer un código de convivencia en el marco de la campaña política, a los fines de mantener un ordenamiento de la ciudad durante este período.

“Más allá de las diferentes reuniones que hemos tenido con cada uno de los apoderados, todos han firmado el acta compromiso que tiene que ver con el respeto por la ordenanza. Pero más allá de eso, estamos notando que todas las fuerzas, de una u otra manera están incumpliendo con la misma, lo cual obviamente exige de parte del Estado Municipal que tengamos que actuar en consecuencia, porque tampoco podemos permitir que Zárate se convierta en una especie de vidriera donde se puede poner cualquier cosa en cualquier lado y la ciudad termina siendo un desastre y un desorden”, dijo el Secretario de Gobierno, a la vez que volvió a apelar al compromiso de los espacios políticos para “mantener la ciudad ordenada y respetar el espacio público que es fundamental, justamente esa es la razón de ser de la ordenanza”.

En esa línea, continuó adelantando que “todo lo que se detecte en infracción, sea del partido que sea o de la fuerza que sea, se va a proceder de la misma manera. Esta es una ordenanza que se aplica a todos los participantes y no hay ningún tipo de contemplación”.

El exceso de cartelería no solo es un problema de contaminación visual que genera distracción y en ocasiones hasta impide la correcta visualización de señales de tránsito u opera como dispositivo distractivo, sino que, en el caso de los pasacalles, generan problemas concretos en la zona céntrica, causando daños en vehículos como las unidades de transporte de pasajeros.

“Si se detecta que la pancarta o el elemento que se haya colocado interfiere con alguna cámara de seguridad, va a ser notificado el apoderado para que lo retire, de lo contrario, lo va a retirar la Municipalidad. Es muchísima la cantidad de material que estamos viendo en esta campaña a diferencia de otras, por eso necesitamos que todos se comprometan y respeten la norma”, concluyó Arroquigaray.

