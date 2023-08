«Me motiva el querer ayudar»

Camila Frías es precandidata a concejal de Osvaldo Cáffaro para las PASO, y representante de Movimiento Evita. “En general los vecinos nos reciben muy bien, nos presentamos, nos cuentan sus problemáticas y ponemos toda la atención a la hora de escuchar, no vamos con ninguna promesa vacía”, dijo la joven.

La pre candidata a concejal por la lista 1 de Unión por la Patria que lidera el candidato y actual Intendente Cáffaro, se refirió a la experiencia que vive en cada contacto con el vecino en las constantes llegadas al territorio por parte de los candidatos a concejales y consejeros escolares que forman parte de la joven equipo que convocó el Intendente.

“Me motiva el querer ayudar, ver las necesidades, una vive en la ciudad, en el barrio y camina constantemente, hoy quiero aportar desde otro lugar, en este caso desde una banca en el Honorable Concejo Deliberante, para poder llevar cada una de las problemáticas de cada barrio y que se puedan tomar decisiones que beneficien al crecimiento de nuestra ciudad”.

Camila también mostró su gratitud con el jefe comunal y se manifestó respecto del acompañamiento, y la importancia que les da a los jóvenes de la lista que se han involucrado y llegan con enormes ganas de hacer: “El intendente y compañero Osvaldo Cáffaro nos escucha, se apoya mucho en nosotros, intercambiamos ideas, planifica de manera conjunta con nosotros, nos reunimos luego de cada recorrida por los barrios de la ciudad, y se toma nota para buscar una vía de solución para los vecinos. En general los vecinos nos reciben muy bien, nos presentamos, nos cuentan sus problemáticas y ponemos toda la atención a la hora de escuchar, no vamos con ninguna promesa vacía. Nosotros nacimos y defendemos nuestra ciudad, no estamos encerrados en otra realidad, no desconocemos lo que se vive”.

“Es hermoso poder participar de la política, militarla y usarla como una verdadera herramienta de transformación. Soy muy optimista respecto del acompañamiento que recibiremos el 13 de agosto”, finalizó la candidata a concejal, y representante del Movimiento Evita.

Camila Frías es precandidata a concejal de la lista de Cáffaro.

