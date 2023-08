Propato presentó su Plan de Gobierno para Lima

La precandidata a intendenta de Unión por la Patria, Agustina Propato encabezó la presentación de su plan de gobierno 2023-2027 para la ciudad de Lima.

El acto se desarrolló en la Asociación de Jubilados y Pensionados donde acompañada de los candidatos que integran su lista y representantes de diversas instituciones planteó los 9 ejes estratégicos para Lima definidos tras realizar un intenso trabajo territorial.

Entre los puntos más importantes, Propato mencionó «la prioridad y problemática recurrente que tiene que ver con la salud, nos hemos comprometido a gestionar una mejora, no solamente fortaleciendo el recurso humano y profesional de nuestra sala Aurelio Aleotti sino que también vamos a generar las condiciones para gestionar la concreción de un hospital para Lima».

Además resaltó que en infraestructura escolar «nos comprometemos a gestionar mejoras, a construir la escuela del barrio Citrus porque hemos crecido demográficamente y no se han construido escuelas para poder abastecer esa demanda y hoy tenemos una superpoblación de chicos en las aulas y eso va en detrimento de la calidad educativa».

La precandidata también hizo énfasis en la seguridad «donde vamos a tener un rol activo como dispositivo municipal ya que actualmente no genera las condiciones para la seguridad situacional que tiene que ver con mejorar la infraestructura y la iluminación de los barrios». Al mismo tiempo agregó que al margen de la incorporación de tecnología «vamos a actuar en la prevención del origen de la criminalidad, tenemos una prevalencia importante de jóvenes en trayectorias delictivas y eso queremos abordarlo desde lo que tiene que ver con una multiagencialidad y de parte de los que es el Servicio Local de Protección de nuestros niños y jóvenes para que puedan volver a tener un proyecto de vida corrido de la vida delictiva».

Sobre el presupuesto municipal de Lima, Agustina Propato comentó que «año tras año los limeños vienen perdiendo muchos puntos porcentuales, hoy estamos en un 4,8 esto significa 700 millones de pesos, nosotros estamos planteando una participación en el presupuesto de un 10% de base con un fondo de reparación histórica». Ante esta reducción del presupuesto municipal para Lima, Propato ejemplificó las consecuencias «esto se ve cuando recorremos las calles, no hay inversión de infraestructura en ningún barrio y faltan servicios de salud».

Por último, la precandidata remarcó que con estas medidas el objetivo es «recuperar la posibilidad de inyectar una inversión importante que nos permita empezar a reconstruir la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos limeños».

