«Vamos a usar la plata del Fondo Educativo para mejorar la infraestructura de las escuelas»

El precandidato a Intendente por Juntis, Marcelo Matzkin, continúa trabajando y brindado detalles sobre su programa de gobierno. En este caso para hablar sobre educación recibió la visita del Diputado Nacional Alejandro Finocchiaro y se reunieron con su equipo de trabajo.

«La educación es el pilar de crecimiento de una nación y en Zárate tenemos déficit en infraestructura y en conocimiento», dijo Matzkin.

«Debemos recuperar la educación como prioridad, en esta gestión el Municipio recibió dinero de Provincia y de Nación y se ha evaporado, por ejemplo, en 2.022 se recibieron 211 millones de pesos para el Programa ‘Mejor Escuela’ y se ejecutaron 0 pesos, o en la partida de ‘Apoyo a Instituciones Educativas’ había 165 millones de pesos y sólo se ejecutó un 6% de ese monto, no lo digo porque sí, lo dice la misma Rendición de Cuentas de Cáffaro del 2022, que por supuesto no acompañamos. Lo mismo con lo que mostraron los medios nacionales, sobre la escuela técnica donde se recibieron 96 millones de pesos para empezar la obra y aún no hay ni un ladrillo» enfatizó Matzkin.

«Ese dinero que no fue destinado a la educación, es dinero perdido, porque la inflación ya lo ha licuado, perdemos doblemente, primero por el valor del dinero pero lo más importante es en el fortalecimiento de la infraestructura escolar y en la educación de nuestros chicos» aseguró el referente de JUNTOS.

«Lo dijimos en nuestras propuestas, queremos un Municipio activo en la educación para el trabajo, sobre todo el vinculado con las industrias qué hay en nuestro distrito. En una zona productiva como Zárate necesitamos tener buena capacitación, la sociedad de Zárate reclama conceptos básicos y la educación es uno de ellos» finalizó el precandidato a Intendente.

Por su parte Alejandro Finocchiaro destacó que «Marcelo se compromete al Fondo Educativo, que es mucha plata, volcarlo en infraestructura. Hay que poner plata en las escuelas y es el Intendente el que sabe y conoce como están las escuelas de su distrito».

«Matzkin toma el compromiso de dejar las escuelas del distrito dignas y habitables para los chicos» dijo el Diputado, «la escuela es la que te da conocimientos para tener libertad y autonomía, hay que trabajar para que la escuela brinde los conocimientos para que una persona de Zárate si quiere se pueda quedar a vivir en su ciudad».

Finocchiaro y Matzkin dialogaron con los medios en el local del precandidato a intendente de Juntos.

