Sandra Paris: “Trabajardes de el Congreso Nacional, pensando en Zárate”

Sandra Paris, dirigente radical y ex diputada provincial por Juntos por el Cambio, Integrar en esta oportunidad la lista de precandidatos a diputados nacionales por la misma alianza en el lugar 12º.

“Me llena de orgullo integrar esta nómina, señaló Paris y explicó que “cuando el presidente de mi partido Maximiliano Abad me convocó para este importante desafío lo hizo pensando en la importancia que tiene Zárate, en el contexto nacional y provincial”. “Es por eso que tendré la oportunidad, si el voto de la ciudadanía así lo decide, trabajar por nuestro Distrito desde una banca de diputada en el Congreso Nacional”, prometió.

“El desarrollo productivo y el potencial económico de nuestro Partido de Zárate necesitan que sean reactivados e impulsados con leyes nacionales que eliminen barreras al desarrollo y permitan la promoción industrial, ya que la radicación de nuevas empresas no solo cumplen función productiva sino también social porque desde la articulación entre lo público y lo privado, podemos lograr generar la expansión del valor agregado bruto que aporta la provincia de Buenos Aires, al país”, afirmó Sandra Paris.

De aquí su firme convencimiento de acompañar y trabajar fuertemente en el paquete de leyes que los primeros 100 días de gobierno se enviarán al Congreso nacional . Con ello “se buscará mejorar las condiciones laborales para el que invierte como para el trabajador, eliminar las trabas relacionadas a la importación y exportación y también la idea de que los que importan son los grandes importadores, porque también las pymes lo hacen”. De esta manera, “desarrollar las vías navegables y el estímulo a los puertos locales para que sean la entrada y salida para los lazos que necesitamos incentivar con el Mercosur y el resto del mundo”.

Y finalizó diciendo, “para que todo esto sea posible, se debe acompañar el desarrollo en la formación y capacitación de las fuerzas de seguridad nacional instaladas en nuestro distrito para que tengamos más y mejores agentes de las fuerzas de seguridad que tendrán la responsabilidad de cuidarnos y cuidar nuestras fronteras en la lucha contra el Narcotráfico”.

