Gisela Mercado: “Es necesaria la optimización de la relación institucional con el Intendente”

Gisela Mercado es la primer precandidata a concejal por la lista de Libres del Sur. Según su mirada, en la actualidad el Concejo Deliberante está alejado de los vecinos y asegura que “fue muy condescendiente con la gestión Cáffaro. Le aprobaron casi todo, no investigaron casi nada. No vemos una oposición real”. En esa línea, sostiene que “nuestras expectativas son altas, queremos ser la voz de los vecinos y vecinas en el Concejo Deliberante. Queremos gestionar para brindarles soluciones a los problemas de todos los días y que no puede seguir esperando. Volver a las bases del real funcionamiento de un Concejo Deliberante, abierto y nexo entre el vecino y el Ejecutivo”.

Consultada sobre los ejes fundamentales que marcan la agenda vecinal, como es la seguridad, “Yiyo” Mercado sostuvo que “bajo ningún punto de vista el Ejecutivo cumplió en éstos años con lo prometido en materia de Seguridad. Hace años la delincuencia se apoderó del Distrito, porque no solo pasa en Zárate, sino también en Lima, Escalada, Isla, y zona rural. El área de Seguridad Municipal siempre fue improvisación ¡Llegaron a poner un pastor evangelista al frente de área! Vamos a gestionar todo lo que podamos, es un tema urgente que no puede esperar”.

En lo que respecta a salud, la dirigente sostiene que la prioridad tiene que ver con gestionar la apertura de los CAPS en los barrios y abrir salitas, dado que se trata del primer contacto del vecino con la salud pública. “Ante una urgencia de salud, es el primer eslabón para la atención y puede salvar una vida. Queremos una fuerte inversión municipal en salud pública y vamos a trabajar para eso”, expresó.

Otro de los temas abordados por la precandidata tiene que ver con las problemáticas ambientales del distrito. “Desde Libres Del Sur hace años que trabajamos en ésta área (vinculado también en Salud). Tenemos muchos estudios, encuestas, proyectos relacionados a este tema. Nadie habla de la contaminación que hay en nuestra zona. El gobierno municipal tiene un área que brilla por su ausencia. Tenemos muchos proyectos para nuestro distrito”, señaló.

Los aspectos institucionales también son materia de análisis para la precandidata quien, al ser consultada sobre si se debería reformar el Reglamento Interno del Concejo Deliberante, sostuvo que “debería reformarse en función de los avances que se producen y que haya un control más exhaustivo de asistencia de concejales a la reuniones de comisión”.

Por otra parte, opinó que “es muy importante que los ciudadanos puedan acceder a la información. El boletín oficial debe estar a la vista de todos, es muy importante que todos estemos bien informados de lo que se aprueba o no”. En esa sintonía, Mercado apuntó que “es necesario la optimización de la relación institucional con el Intendente, quién debería hacerse presente cada vez que el HCD solicite su presencia ante alguna problemática suscitada, y no como ahora que no tiene el valor si lo citan de ir”.

Ping Pong

Club de fútbol: Boca

Libro: Platero y Yo

Político: Jesús Escobar/Silvia Saravia

Película: El Patriota

Serie: Rosario Tijera

Comida: La Pizza

Músico/Banda: Los del fuego

Comparte esto: Twitter

Facebook