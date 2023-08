Arturo Alvarez: “La seguridad le preocupa muchísimo al vecino, hay que empezar a trabajar de inmediato”

Para Arturo Alvarez, precandidato a intendente de Záratepor Libres del Sur que respondió al cuestionario de LA VOZ, la gestión municipal “dejó muchas grandes obras pero no solucionó el día a día de los problemas de los vecinos”. en temas como cloacas, agua, mantenimiento de calles; mientras que en lo que respecta a la salud, puntualizó: “Hay un abandono total de la gestión con la desaparición de las salitas barriales, no hay médicos, el Hospital es provincial, pero se podría haber gestionado mucho y no se hizo”.

Ante la pregunta sobre cuáles serían las prioridades de su gestión, Álvarez subrayó la necesidad de “llegar y hacer una Auditoría, queremos tener toda la información precisa sobre lo que nos dejan. A partir de ahí, trabajar en los ejes que venimos pregonando: trabajo, salud y educación. Queremos resolver los problemas de todos los días: la inseguridad, la falta de agua y cloacas, las calles destruidas, generar las condiciones para apoyar a los comercios y emprendedores. El transporte público es deficiente, hay pocas unidades, no cumplen los horarios. En cuanto a remises y taxis no hay casi servicios de noche, hay que revertir eso”.

El precandidato a intendente por Libres del Sur, también se expresó acerca de cómo abordar las problemáticas que tienen los vecinos domiciliados en barrios populares e irregulares. “En Zárate hay alrededor de 40 asentamientos, según el último censo, más de 35 mil personas viven ahí, abandonadas por un Estado Municipal ausente. Hay mucho para hacer ahí, empezando por relevamientos para saber en qué condiciones viven y sus necesidades. Una vez que tengamos esa información implementaremos los programas para comenzar a dar soluciones a esas problemáticas”.

En materia ambiental, Álvarez sostiene que “algunas empresas prefieren pagar multas bajas, antes que hacer lo que la ley manda para no contaminar. Seremos inflexibles con quiénes contaminan y no cumplen con la norma. Vamos a poner en práctica los proyectos ambientales que venimos trabajando desde nuestra comisión de medio ambiente”.

La agenda de seguridad y violencia de género también es un tema que genera preocupación en la comunidad y que marcan una necesidad de generar políticas públicas en ese sentido. “Estamos abandonados a nuestra suerte y lo sufrimos todos los días. Falta voluntad y decisión política. Vamos a gestionar y poner todo lo que esté a nuestro alcance para dar vuelta la realidad actual. El tema de seguridad le preocupa muchísimo al vecino, hay que empezar a trabajar de inmediato conjuntamente con el comisario y el Ministerio de Seguridad, ya no se puede esperar más. Se debe reveer el funcionamiento de las cámaras con un monitoreo constante para atender a la prevención del delito”. Al respecto, el precandidato agrega que resulta necesario trabajar junto al vecino para aunar criterios y a través de un trabajo en red con las fuerzas de seguridad y la cartera pertinente, y sumar a diputados y senadores para avanzar en la declaración de la educación, la salud y la seguridad como servicios esenciales.

“Urge la creación de un hogar de víctimas de violencia de género, con los protocolos de rigor, en especial de la víctima. Para nosotros desde Libres del Sur no es un tema nuevo ya venimos trabajándolo desde hace años con MUMALA”, mencionó.

Álvarez también analiza la necesidad de generar programas de capacitación para jóvenes, sin dejar de lado una escuela de oficios municipal, que acompañe la inserción al primer empleo. En la misma sintonía, expresa que a los fines de incentivar el arribo de inversiones industriales y fomentar de la actividad comercial “debemos atraer, ‘enamorar’ al empresario para que radique su empresa en nuestro distrito, y gestionar para desburocratizar las habilitaciones municipales”.

Respecto del enfoque que le daría a la cultura desde la gestión municipal, expresó: “Vamos a reactivar el área con personal idóneo. No somos solo tango, hay que abrir el abanico y darle espacio a todos los géneros musicales. Incentivar la cultura local es fundamental, dar herramientas y espacios donde se puedan desarrollar”.

Por último, en lo que respecta a las propuestas trabajan para Lima, el sector insular, rural y Escalada, Álvarez detalló: “En general las problemáticas de Lima son similares a las de Zárate, pero urge la creación de un hospital de alta complejidad. Hay que fomentar actividades recreativas y diferentes tipos de paseos para la zona rural y Escalada, fomentando la pesca deportiva con competencias”.

Ping Pong

Club de fútbol: River Plate

Libro: Las bienaventuranzas

Político: Juan Domingo Perón

Película: Mas allá de los sueños

Serie: Qunta Quinte

Comida: Tamales y humita

Músico/Banda: Rata Blanca

