Marcelo Matzkin: “Zárate se merece abrir una nueva etapa”

Con una charla con su equipo de trabajo, diciendo que “hemos convertido a nuestra propuesta en un verdadero frente cívico de ciudadanos”, el precandidato de Juntos, Marcelo Matzkin emplazó a que “abrir una nueva etapa de Zárate abierta a la modernidad y con un municipio que enfrente junto a la Provincia la inseguridad”.

“Como han visto nuestra campaña se está desarrollando con propuestas, en mis redes sociales están y las puede ver cualquiera. Las pudimos desarrollar en base a estar presentes en la calle con el vecino todos estos años, sabiendo cada problema de cada barrio. En ningún momento hemos entrado en una campaña contra alguien, sino a favor de Zárate y de la nueva etapa que tiene que nacer”, afirmó Matzkin a los medios.

El precandidato de Juntos, les habló a un centenar de jóvenes en el local de Justa Lima y Pinto, y explicó que: “Abrir una nueva etapa significa para mí llevar adelante un Municipio amigo del comercio, de las industrias, y de la generación y calidad del trabajo; el municipio debe poner facilidades y no trabas para que una empresa se radique. Lo mismo con la educación, las transferencias recibidas para invertir en las escuelas, por ejemplo en 2.022, para el programa “Mejor Escuela” el Municipio recibió 211 millones de pesos y ejecutó 0, todo esto no lo digo yo, lo dice la misma rendición de cuentas del Municipio y por estas cosas no la aprobamos. Estas cosas, como muchas otras, hacen que nosotros presentemos una alternativa de gestión para que Zárate inicie una etapa superadora”.

“Hay dos cuestiones fundamentales en este contexto, el primero es un agravamiento de la inseguridad en estos cuatro años, con un Intendente (Cáffaro) que va en la misma boleta con el ministro de seguridad (Berni) pero ninguno dejó su ego de lado para trabajar por los zarateños, y la otra es una mala administración económica, no puede ser que queden sin ser usados 2.500 millones de peses en el 2022 habiendo tantas cosas por hacer, ese dinero de los vecinos fue primero licuado por la inflación, y segundo una burla porque podría haber sido usado en las prioridades antes que pierda valor” enfatizó un Matzkin racional, advirtiendo la pelea feroz en la interna del oficialismo.

El actual edil zarateño hizo un repaso general de la gestión de gobierno y dijo: “Si seguimos por área de gestión vamos a ver un cuadro general que es similar, el sistema de salud está desmantelado, en Lima dijeron que habían inaugurado un hospital y no está, ahora están mostrando que reabren algunas salitas pero lo hacen porque hay campaña, en esta última gestión no se preocuparon por nada. Nosotros queremos gestionar para el vecino, hemos recibido la visita del Intendente de San Nicolás que en cuatro años se ha transformado en la ciudad más moderna del país, y ha dado un vuelco en la gestión pública en todas las áreas, el mismo municipio ha comprado 55 patrulleros y tiene una política de prevención muy activa en seguridad aplicada a sus particularidades, eso demuestra que se puede, y vamos a hacerlo”.

Para finalizar, el precandidato que acompaña a Patricia Bullrich en la boleta, dió una reflexión cívica al decir: “Nuestro compromiso es con el vecino, porque nunca dejamos de serlo, porque pusimos nuestras bancas en el Concejo Deliberante en favor de la ciudadanía, ahora es el momento en el que el zarateño tiene el poder, el poder del voto, por eso llamemos a todos a votar, a que haya una concurrencia masiva para que Zárate empiece a entrar en una nueva etapa”.

