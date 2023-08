Agustina Propato: Vamos a llevar el municipio a los vecinos

En una entrevista con LA VOZ, Agustina Propato, precandidata a intendente de Unión por la Patria, contó sus propuestas para un futuro gobierno.

¿Cómo evalúa la gestión municipal?

Hay una notoria ausencia de infraestructura básica. Hay un desgaste notable en la gestión, una falta de impulso y de gestión que se ve en cada urgencia que tenemos, Zárate, Lima, Escalada y nuestras Islas. El estado de abandono llega a todos los rincones, a las instituciones, a toda nuestra comunidad. Gestionar es tener vocación y voluntad de hacer, y es necesario saber cómo hacerlo. Nuestra ciudad tiene con que, tiene un potencial enorme, tiene recursos importantes, pero esto no se ve reflejado en la calidad de vida de nuestros vecinos. Si vos tenes todo para que eso suceda, y no haces que suceda, entonces no supiste cómo gestionarlo o no quisiste hacerlo. En cualquier caso, es gravísimo.

¿Cuáles son las prioridades de su futuro gobierno?

Tenemos un plan para los primeros 180 días de gestión pero metas a corto, mediano y largo plazo, que incluye desde limpiar la ciudad, hasta resolver rápidamente cuestiones inherentes a la salud, la educación y la seguridad. Lo primero que vamos a hacer es descentralizar la gestión local, a través de la creación de Centros de Gestión Municipal de cercanía, vamos a llevar el municipio a los vecinos y activaremos la escucha. Hoy tenemos una Municipalidad entre rejas y alejada de las demandas de la sociedad, si vos estas lejos de la gente estas lejos de la realidad, eso lo vamos a modificar desde el primer día. En Salud, vamos a reabrir y reinstalar los centros de atención primaria de la salud, fortalecer la infraestructura del Hospital Zonal, y dotar de más profesionales de la salud y de más complejidad al Hospital intermedio; en relación a la educación, vamos a fortalecer la infraestructura escolar básica, con recursos propios del Municipio y a través del Fondo Educativo vamos a recomponer las necesidades edilicias urgentes y las instalaciones escolares. Vamos a mejorar y reformular el funcionamiento del transporte interurbano, mejorando la inteligencia de los recorridos, de la frecuencia y garantizando el acceso para personas con movilidad reducida incorporando unidades acordes a garantizar el acceso igualitario; en materia de seguridad el municipio será un actor activo para fortalecer los dispositivos de prevención del delito, involucrándonos desde el día cero en la seguridad pública ciudadana, invirtiendo en tecnología, cámaras, centro de monitoreo con más operadores profesionalizados e involucrando todas las áreas del gabinete para atender y prevenir el origen de la criminalidad.

¿Cómo cree que podría mejorar la calidad de vida de muchos zarateños ubicados en asentamientos irregulares?

Tenemos pensado y planificado un programa de mejoramiento urbano, que va desde atender la regularización dominial de las tierras como así también el mejoramiento de la infraestructura básica a través de mecanismos en donde desde el asociativismo y el cooperativismo gestionemos las mejoras con la propia mano de obra local, generando así al mismo tiempo puestos de trabajo genuinos. Gestionaremos frente a los entes provinciales y nacionales de integración urbana, OPISU y la SISU, recursos para generar las conexiones de agua potable y la regularización y extensión del tendido eléctrico. Al mismo tiempo optimizaremos el servicio de recolección de residuos, para poder abordar la problemática de los microbasurales que existen en todos los barrios.

¿Cuál es la principal problemática ambiental y cómo proyecta abordarla?

Mejoraremos las redes de agua potable y gestionar el tratamiento de efluentes cloacales. Esto es una urgencia y una necesidad que no vamos a resolver de un día para otro , pero si vamos a poner manos a la obra desde el primer día. Hay que trabajar para erradicar los basurales y micro basurales a cielo abierto. Vamos a limpiar la ciudad. Además vamos a promover el reciclaje de residuos sólidos urbanos e industriales que vamos a coordinar con las cooperativas de reciclaje. Desarrollaremos el Programa 1000 árboles, para fortalecer los pulmones forestales de la ciudad con especies autóctonas. Sabemos que los sectores ambientalistas entienden como una prioridad la construcción de una planta potabilizadora, un tema que por supuesto también incorporamos a nuestra agenda de mediano y largo plazo.

¿Cuál es su propuesta para trabajar en seguridad y la violencia de género?

Vamos a tener un rol activo en la construcción de la seguridad ciudadana. Optimizar el sistema de cámaras y monitoreo, móviles policiales y patrullas urbanas y rurales. Tenemos mucha experiencia en la materia y sabemos que en seguridad no se ha puesto a disposición de la comunidad todo lo que se ha dispuesto desde la Provincia de Buenos Aires. Saber ejecutar los presupuestos y hacerlos eficientes y efectivos en la concreción de acciones inherentes a la seguridad requiere de mucho profesionalismo y de mucha responsabilidad. La inseguridad es multicausal, y poner las consecuencias por encima de las causas es el error más habitual que se comete en el análisis. Vamos a invertir en tecnología y capacitación para favorecer las alertas tempranas y la prevención del delito. Vamos a crear un refugio para mujeres que estén atravesando situaciones de violencia, fortalecer el servicio local de niñez y adolescencia, pero sobre todo vamos a hacernos responsables como municipio de la tarea, sin mirar para arriba o para el costado, haciéndonos cargo del problema vamos a abordarlo y ponernos al servicio de las soluciones, no se puede atender la seguridad desde un escritorio. Creemos que también debemos poner en agenda de trabajo y gestionar ampliar la estructura del poder judicial en el distrito para atender integralmente estos problemas, el rol del poder judicial es fundamental para aportar soluciones a los reclamos de la ciudanía.

¿Cuál es su propuesta para estimular el empleo joven?

Lo primero que tenemos que generar en nuestros jóvenes es el arraigo, para que quieran y puedan quedarse en la ciudad y desarrollarse, ningún crecimiento es válido para nosotros si los jóvenes no pueden tener un futuro posible. Vamos a devolverles un propósito, un proyecto de vida, esto implica generar políticas públicas tendientes a la promoción de acceso a la vivienda joven, generando puentes con el mundo del trabajo y la industria. Vamos a promover programas coordinados de capacitación y acceso al primer empleo, con inclusión y acompañamiento, con capacitación y prácticas profesionalizantes, para que al ritmo del crecimiento de nuestra industria, de nuestras actividades portuarias, de nuestras pymes, se encuentren capacitados para formar parte y calificar para la tarea que demanda nuestros sectores productivos.

¿Cuáles serán sus propuestas para incentivar el arribo de inversiones industriales, fomento de la actividad comercial y para las PyMEs locales?

Brindaremos incentivos impositivos, con políticas tendientes a fomentar la producción , debemos desarrollar las condiciones para que las empresas elijan nuestro distrito para establecerse, estamos decididos a acompañar el desarrollo industrial para fomentar la instalación de nuevas empresas y nuevos parques industriales. Vincularemos a las PyME y a los comercios locales, con las grandes industrias, para generar un círculo virtuoso de suministro y compra local, esto propiciara un mayor impulso entre la producción, el consumo y el trabajo , esa es la senda del desarrollo que queremos para nuestra ciudad.

¿Deberá someterse a audiencia pública la instalación de una cuarta central nuclear?

Sí, claramente, la participación ciudadana en las decisiones del Estado son importantes , la legislación prevé la celebración de la audiencia pública para la instalación de la Central , es necesario escuchar todas las voces y opiniones , desde mi lugar si los vecinos nos acompañan este 13 de agosto , voy a apoyar las iniciativas que nos permitan generar más puestos de trabajo , además vamos a propiciar el desarrollo de la infraestructura adecuada para una ciudad nuclear en lo que respecta a las cuestiones relativas a la salud y la seguridad, entre otras cosas. El rol de Zárate contribuyendo al esfuerzo energético nacional es invaluable, actualmente aportamos 1200 MB al esfuerzo energético nacional llegando a 11 millones de argentinos, pero lamentablemente eso no se ve reflejado en la calidad de vida de nuestros vecinos y eso es lo que queremos transformar.

¿Qué enfoque le daría al área de cultura municipal?

La cultura y el desarrollo deportivo tendrán un rol protagónico en nuestra gestión, le daremos un impulso muy fuerte a todas las disciplinas vinculadas, adjudicándoles presupuesto de forma equitativa y sin discrecionalidad. Los clubes deportivos cumplen con una importante labor social de contención y formación de nuestros niños y jóvenes, conocemos sus problemáticas y necesidades, sobre todo en lo que respecta a su infraestructura básica para funciona, eso es una prioridad para nosotros. En el mismo sentido queremos impulsar los centros culturales , muchos de ellos cerrados por falta de capacidad para sostener su funcionamiento, queremos promover a nuestros artistas locales y ponerlos en valor. La cultura es muy importante para una ciudad que crece y se desarrolla , ese es el modelo que queremos construir también desde la gestión municipal.

El tradicionalismo para nosotros es de gran importancia, y queremos trabajar para que se fortalezcan y crezcan todos nuestros centros tradicionalistas, el folklore, aprovechar turísticamente nuestra calidad de Capital provincial del tango, mostrando la destreza de nuestros propios bailarines; tenemos diversas expresiones culturales y artísticas, muchos talentos que merecen escenarios donde desplegarse, es ahí donde tenemos que estar desde el Estado.

¿Qué propuestas tiene para Lima para el sector insular, rural y Escalada?

Siempre digo que nuestra zona insular permanece en total olvido, nosotros estamos convencidos que es un territorio desaprovechado, queremos pensar en proyectos comerciales y turísticos para las Islas creemos que es posible si hay voluntad política del ejecutivo municipal. En relación a las zonas rurales las recorremos permanentemente. Hay que fomentar políticas para su desarrollo productivo agrícola y otros emprendimientos. Lima y Escalada son parte importante del distrito y nosotros vamos a trabajar por el desarrollo de todas las localidades, no queremos vecinos de primera y segunda categoría y esto debe expresarse en los presupuestos asignados, cada localidad es muy importante para nosotros .

