«Debemos ser más ágiles y transparentes para abordar las demandas de la comunidad»

Alejandra Berni es primera precandidata a concejal de Unión por la Patria en la lista que encabeza Agustina Propato y respondió al cuestionario de LA VOZ.

¿Cree que hasta ahora la inversión en seguridad de parte del Ejecutivo municipal (cámaras de filmación, alarmas comunitarias, etc.) se adapta a las demandas vecinales?

No hay información disponible de cómo se han invertido los recursos en seguridad, lo que si notamos es que hay una falencia importante de elementos tecnológicos de seguridad (cámaras, botones antipánico, alarmas vecinales, lectores de patente.

¿De qué manera se podría mejorar la oferta sanitaria del Partido desde una banca de concejal?

Impulsando propuestas para poner en funcionamiento en cada barrio un Centro de Atención Primaria de la salud para descentralizar la acción preventiva. Implementaremos un dispositivo para la atención de Salud Mental y Consumos Problemáticos y fortaleceremos la infraestructura. También apoyaremos la iniciativa para construir un Hospital en Lima.

¿Qué opina acerca de la legislación vinculada a la preservación del Medio Ambiente en Zárate?

Impulsaremos iniciativas para tener un ambiente protegido, sostenido y sustentable. Son temas urgentes el tratamiento de efluentes cloacales, el mejoramiento y ampliación de la red de agua potable y la erradicación de basurales y micro basurales a cielo abierto que están diseminados por toda la ciudad.

¿Considera necesario actualizar ordenanzas y generar un proyecto respecto a los residuos domiciliarios?

Sí; en principio haremos que se cumpla la legislación vigente, promoveremos el reciclaje de residuos sólidos urbanos e industriales con cooperativas de reciclaje.

¿Tiene alguno en particular?

Implementar un programa de educación y sensibilización para concientizar a los vecinos sobre la importancia de separar los residuos en origen y los beneficios ambientales que esto conlleva, que después serán reciclados por cooperativas.

¿Debería reformarse el Reglamento Interno del HCD?

Estoy convencida de que es fundamental abrir un debate entre todas las fuerzas políticas para mejorar nuestro reglamento interno. Con el paso del tiempo, muchas cosas se han modificado, y considero que nos debemos una discusión justa en ese sentido. Es crucial adaptar nuestras normativas a las realidades actuales y a las necesidades de nuestra comunidad. Personalmente, trabajaré arduamente para promover un espacio de diálogo constructivo y transparente, donde todas las voces sean escuchadas y se busquen soluciones que beneficien a los ciudadanos de Zárate, Lima, Escalada e Islas. Podemos construir un marco normativo más sólido y acorde a los desafíos que enfrentamos en la actualidad.

¿Piensa que debería mejorarse el acceso a expedientes y a la información legislativa generada por el cuerpo?

Me comprometo a promover iniciativas que faciliten el acceso a la información relevante y que fomenten la participación ciudadana en la toma de decisiones. Buscaremos implementar mecanismos que permitan una comunicación abierta y transparente entre el gobierno y la comunidad. Solo a través de un enfoque colaborativo y cercano a la ciudadanía, podremos seguir avanzando en el camino hacia una gestión responsable y comprometida con el bienestar de todos nuestros vecinos.

¿Considera que debe optimizarse la relación institucional con el Ejecutivo Municipal ¿De qué modo?

Como concejal, me comprometo a trabajar incansablemente para fomentar una relación institucional óptima entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo Municipal es crucial para evitar que las problemáticas que afectan a nuestros vecinos se conviertan en meros debates políticos entre mayorías y minorías. Nuestra prioridad debe ser la búsqueda de soluciones consensuadas y eficaces que promuevan el bienestar de todos los ciudadanos de nuestra querida ciudad de Zárate.

Considera que el accionar del Concejo no tiene interés mayoritario de la población? ¿Por qué?

Considero que el Concejo Deliberante no siempre refleja el interés mayoritario de la población. Aunque somos representantes elegidos por el voto popular, debemos ser más ágiles y transparentes para abordar las demandas de la comunidad. Mi compromiso es trabajar incansablemente para mejorar la conexión con los vecinos, asegurando que nuestras decisiones reflejen sus intereses y buscando una mayor participación ciudadana en la definición de políticas para un futuro mejor. Quiero que el Concejo Deliberante este presente en el barrio.

