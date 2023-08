Agustina Propato y Luana Volnovich participaron de una actividad recreativa con más de 300 afiliados al PAMI

En el salón de la Sociedad Española, la precandidata a intendenta de Zárate de Unión por la Patria, Agustina Propato organizó junto al Jefe de PAMI Zárate, Javier Montenegro una actividad socio – preventiva en defensa de los derechos de las personas mayores. En esta oportunidad también acompañó la Directora Ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich. Una tarde de la que formaron parte 300 afiliados que con alegría, música y baile destacaron las iniciativas promovidas por la obra social.

«Fue una jornada maravillosa, una política sostenida en el tiempo a través de las gestiones de PAMI en Zárate con Javier Montenegro y en Lima con Gabriela Moreyra, estas actividades recreativas en el marco de una política de salud que PAMI promueve imprimiéndole recursos como por ejemplo la colonia», señaló Propato. Sobre su actividad legislativa en el Congreso Nacional resaltó «tuve el honor de ratificar la ley sobre la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de nuestros adultos mayores y también tuve la fortuna de aprobar la prórroga de la moratoria jubilatoria a la que muchos pudieron acceder al beneficio previsional gracias a este reconocimiento que fue una decisión política de nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner».

En tanto Volnovich destacó la decisión del Gobierno Nacional de estar al lado de cada afiliado «para promover estas polìticas es necesario tener decisión política y recurso, cuando nosotros llegamos a esta institución tenía una deuda, que actualizada, alcanzaba los 100 mil millones de pesos por lo que los derechos humanos de los adultos mayores no eran una prioridad, tampoco había medicamentos gratis, ni libertad de elegir a los profesionales, todo tiene que ver con el ajuste en materia de presupuesto; por eso es que nosotros todas estas políticas las promovemos porque hemos tomado la decisión y hemos administrado de forma transparente los recursos de los jubilados que nos permiten afrontar estos desafíos».

Para finalizar consignó que en la actualidad «4.200.000 personas tienen medicamentos gratis y ahorran en promedio 13 mil pesos por mes, es decir que son recursos de su jubilación que no gastan en medicamentos pero además garantizamos la adherencia a los tratamientos, así que con libertad de elegir, con medicamentos gratis y buen trato y respeto a los derechos de los adultos mayores son ejes que llevamos adelante porque creemos que los adultos mayores no son un gasto sino un actor social muy importante porque cada vez vivimos más afortunadamente y cada vez hay más voces que se quieren hacer escuchar y es lo que hacemos con este tipo de encuentros, escucharlos».

«Fue una jornada maravillosa, una política sostenida en el tiempo a través de las gestiones de PAMI en Zárate con Javier Montenegro y en Lima con Gabriela Moreyra, estas actividades recreativas en el marco de una política de salud que PAMI promueve imprimiéndole recursos como por ejemplo la colonia», señaló Propato.

Comparte esto: Twitter

Facebook