Cómo será la seguridad durante la jornada electoral

Durante la jornada de mañana domingo, desde las 8 horas, se llevará a cabo un nuevo acontecimiento democrático en el marco de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias, donde las distintas fuerzas políticas dirimirán quienes serán los candidatos que participarán en las elecciones generales de octubre.

Tal como ocurre cada dos años, se espera que una gran número de personas se movilice hasta los establecimientos educativos a los fines de emitir su voto. En ese marco, la seguridad en los lugares de votación estará a cargo de las Fuerzas Armadas, más precisamente, del Comando General Electoral.

El Comando General Electoral tiene a su cargo las funciones de coordinación y ejecución referentes a las medidas de seguridad que establece el Código Electoral Nacional, como así también las destinadas a facilitar la observancia de las demás disposiciones legales vinculadas con los actos comiciales.

En particular, le compete vigilar los locales donde funcionan las mesas receptoras de votos y las sedes de la Justicia Nacional Electoral de cada distrito; Custodiar las urnas y la documentación durante su despliegue, repliegue y hasta la finalización del escrutinio definitivo; Prestar custodia al personal del Correo a cargo del traslado de la documentación electoral; Asistir a las autoridades de mesa en lo relativo al orden y la seguridad; Organizar el ingreso de los electores y electoras al establecimiento a las 8 horas y cerrar el lugar de votación a las 18 horas, asegurando el ingreso al establecimiento de aquellos electores que aguardaban turno para emitir su voto antes del horario de cierre y prestar colaboración a los electores en general y en particular a los electores y electoras con discapacidad o alguna limitación permanente o temporaria que les impida emitir su voto

En tanto que en la vía pública trabajará el personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, mientras que la Dirección de Prevención Urbana desarrollará tareas preventivas y estará brindando asistencia en las tareas de ordenamiento general, controlando el cumplimiento de las normativas vigentes para el día de la elección.

ACTIVIDADES PROHIBIDAS

Cabe remarcar que desde las 20 horas de hoy y hasta las 21 horas de mañana estará prohibida la venta y expendio de bebidas alcohólicas. En la misma sintonía, se recuerda que el Código Electoral Nacional prohíbe expresamente realizar el día de la elección y hasta tres horas después de finalizado el comicio espectáculos, fiestas teatrales, deportivas y cualquier reunión pública que no se refieran al acto electoral; la apertura de casas destinadas al expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas; ofrecer o entregar boletas de sufragio dentro de un radio de ochenta metros de los lugares de votación; realizar actos públicos de proselitismo y publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales y de proyección sobre el resultado; realizar reuniones de electoras y electores o depósito de armas en casas dentro de un radio de ochenta metros alrededor de la mesa receptora de votos; abrir los locales partidarios ubicados dentro de un radio de ochenta metros de los lugares de votación, así como también se prohíbe a las electoras y electores, la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos.

