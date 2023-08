Agustina Propato, la más votada: “Fue una elección limpia y una victoria contundente”

La sede del Partido Justicialista de Zárate comenzó a colmarse de gente desde las19 horas cuando iban llegando los primeros resultados de las PASO que la daban a Agustina Propato como clara ganadora en la interna de Unión por la Patria.

La candidata del espacio, la diputada nacional, llegó temprano y aguardó los resultados con mucha ansiedad. Una vez que con el 15% de las mesas escrutadas llevaban una ventaja clara contra el intendente Osvaldo Cáffaro; se distendió y allí comenzaron los abrazos y los festejos en la histórica sede de la calle Moreno 251.

Entre los presentes junto a Propato, estuvieron el presidente del PJ Zárate y del Concejo Deliberante, Leandro Matilla, el secretario general de Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán, y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

“Primero quiero felicitar a todas las agrupaciones políticas dado que fue una jornada muy respetuosa. De nuestra parte, nos sentimos conformes y satisfechos con el desarrollo de los comicios en sí y luego muy eufóricos con el resultado que nos sorprendió haber sacado tanta diferencia. Sabíamos y estábamos confiados de que íbamos a ganar pero no creímos que por tanto”, evaluó Agustina Propato.

“Considero que ganamos porque recogimos el malestar de la ciudadanía. Actualmente, Zárate tiene muchas urgencias y nuestro equipo tiene la fuerza, el coraje y la experiencia para revertir este momento de la ciudad. Y claro está con esta muestra de apoyo, estamos muy confiados de cara a octubre”, subrayó.

“Hemos sembrado esperanza y estamos muy orgullosos de todo este equipo de trabajo. Fueron unos comicios limpios y una victoria contundente de nuestro espacio. Me siento muy respaldada y con mucha fuerza para seguir”, concluyó Propato.

ALEJANDRA BERNI: CONTINUAREMOS TRABAJANDO PARA RECUPERAR LOS VOTOS DE CONFIANZA

Por su parte, María Alejandra Berni, la primera candidata a concejal; destacó: “ganamos por el descontento generalizado de la ciudadanía zarateña con esta gestión municipal. En los últimos cuatro años recorrimos Lima, Zárate, Islas y Escalada y lo seguiremos haciendo; continuaremos trabajando para recuperar los votos de confianza y de esperanza”.

FURLAN: AGUSTINA ES LA RENOVACION DENTRO DEL PJ

Otro de los dirigentes que estuvo presente ayer en el PJ fue Abel Furlán, referente del justicialismo local, ex diputado nacional y actual titular de la UOM a nivel nacional. “Agustina es la renovación dentro del PJ y es una alternativa para transformar una realidad que nos duele como vecinos de Zárate. Ojalá podamos sumar a muchos compañeros más porque el peronismo local necesita la oportunidad de reencontrarse, de construir la unidad y de alzarse como una alternativa real en pos de un proyecto político y de ciudad. Agustina es la síntesis de todo esto y nos permitirá ser competitivos en octubre para que el peronismo gobierne y recupere la ciudad”.

Leandro Matilla, Agustina Propato, Abel Furlán y Sergio Berni celebraron junto a la militancia en el local del PJ.

