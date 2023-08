Cáffaro: “El voto para mí es sagrado y el pueblo dijo que quiere otra cosa”

Pocas veces se vio un local partidario tan golpeado como el de Nuevo Zárate ayer, dado que pocas veces perdieron una elección desde el 2007, fecha en que asumió el intendente Osvaldo Cáffaro y todo su equipo de gestión al frente del Municipio.

Fue un “shock” que vivieron los representantes de esta agrupación vecinal que adhirió a Unión por la Patria y que jugó las internas con Agustina Propato.

“Felicitamos a los ganadores, a Matzkin en su interna, y a Agustina Propato. Pensábamos que iba a votar menos porcentaje pero el pueblo nos ha dado una señal muy fuerte. A partir del lunes comenzaremos a revertir todas las cosas que venimos haciendo mal, así el nuevo intendente, a partir de diciembre, podrá aplicar su impronta y sus proyectos”, comenzó diciendo el intendente.

“Recibimos una embestida muy fuerte pero respetamos el voto. Reconocemos que la gente quiere otra cosa. El voto para mí es sagrado y evidentemente el pueblo quiere otra cosa”, reflexionó.

“Agradezco a la gente que fue fiscal, a los militantes que colgaron los carteles y pasacalles, y a toda gente que lo hizo por militancia, no por dinero. Esa es la forma de hacer política para nosotros, con la ideología y el convencimiento”, aclaró Cáffaro.

En otro pasar de corta entrevista dejó una reflexión: “Entiendo que hay un malhumor generalizado con la política y una Democracia que no da respuestas a las demandas de la gente. En nuestro caso, no sé aún por qué perdimos, tengo que meditarlo. Me considero un demócrata en primer lugar, y si la gente votó un cambio, habrá un cambio a partir de este lunes, de parte nuestra, en todo lo que hacemos como gestión ya que debemos seguir gobernando hasta diciembre”.

Finalmente, y respecto a si van a acompañar a la lista de Propato; consideró: “Creo que podemos aportar muy poco a la lista de Propato, ya que recibió los apoyos económicos y humanos de la Provincia de Buenos Aires. Pusieron todo a disposición y parece que eso es lo que la gente quiere. Parece que ellos pueden absorber todo solos, sin el apoyo de nadie”, concluyó el intendente.

El intendente, que votó en la ENET 3, brindó declaraciones tras conocerse los resultados.

