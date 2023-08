Inmobiliarias colocan carteles de “No vacancia”por la falta de propiedades

Colegios de martilleros y corredores públicos, y cámaras provinciales, han manifestado su preocupación ante la falta de propiedades en oferta para alquilar.

“En Zárate existe un déficit habitacional importante que lleva al escenario local a un estado preocupante”, coincidieron martilleros zarateños.

Los sondeos oficiales confirmaron que el 40% de los contratos que caducan ahora, entre agosto y septiembre, no se renovarán. Es decir que sus propietarios no piensan poner su inmueble en alquiler, nuevamente. “No buscan seguir alquilando hasta tanto haya certezas en las elecciones de este año”, aclaró Alberto Crajevich hijo, respecto a la situación del mercado inmobiliario a la cual consideró “en emergencia”.

De hecho, las inmobiliarias están colocando carteles de “no vacancia”; es decir que ya no están tomando ni siquiera listas de espera para que nuevos inquilinos puedan inscribirse solicitando alquilar.

El 30 de junio de 2020 comenzó a regir la Ley de Alquileres, que sigue vigente y que generó debates e incluso amagues por parte del Gobierno nacional de dejarla en suspenso, derogarla o reformularla en el Congreso.

Por ahora, todos los intentos quedaron en la nada. Y a tres años de su existencia su efecto sobre los precios muestra lo perjudicial que resultó para los inquilinos.

