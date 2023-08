Matzkin ganó la interna de Juntos

Una de los espacios que dirimía internas en estas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias fue el de Juntos que, en el plano local, llevaba como alternativas a Luis Rannelucci y a Marcelo Matzkin, quien se obtuvo una victoria contundente y será el candidato en las próximas elecciones generales.

En el búnker de Matzkin el clima era de celebración en la noche de ayer, luego de conocerse la tendencia irreversible en los resultados.

“Tenemos que dar vuelta la página y pensar en otra elección que es totalmente distinta. Hoy definíamos dentro del espacio quien lideraba la opción de cambio en Zárate, eso quedó claro casi en un 75%. Ahora viene otra elección, que es qué Zárate queremos, qué Zárate ofrecemos, cuál es el respaldo de preparación que tenemos en los equipos. Es una elección totalmente distinta, con un electorado totalmente distinto, donde no se discute liderazgos internos, sino que modelo de ciudad queremos. Nosotros seguimos sosteniendo que Zárate se merece una nueva etapa y vamos a trabajar por eso”, fueron las palabras de Marcelo Matzkin quien habló con la prensa minutos antes de la medianoche.

En la misma sintonía, el precandidato vencedor invitó públicamente a su oponente, Luis Rannelucci, a que se sume al trabajo conjunto de cara a las generales y sostuvo: “Tiene las puertas abiertas del espacio para trabajar. Tengan o no representación en la lista, están totalmente invitados”.

En ese sentido, Matzkin afirmó que en esta etapa hacia las elecciones generales desde Juntos tendrán el desafío de hablarle a toda la ciudadanía acerca de las propuestas del espacio ante lo que considera como “un ciclo que ya está terminado” en referencia a la gestión de Osvaldo Cáffaro.

Por último, en una lectura de los resultados a nivel nacional, expresó: “Pienso que Juntos tiene que dar vuelta la página de la discusión interna que tuvo, entre dos posturas que en un punto se han friccionado mucho y han llevado a la elección de Milei, le pasó tanto a Unión por la Patria como a Juntos”.

Rannelucci: “Tenemos un gran equipo que está para seguir trabajando de cara a Octubre”

Cerca de la medianoche, Luis Rannelucci, recibió a la prensa para hacer un balance de lo que fue la jornada electoral en el marco de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias, donde la lista “Falta menos para vivir sin miedo” que encabezó, cosechó poco menos del 30% de los votos (con el 83% de las mesas escrutadas el cierre de esta edición) lo que dio como vencedor a su oponente en la interna, Marcelo Matzkin.

“El espacio acompañará, será cuestión de terminar el escrutinio, ver los resultados finales y empezar a trabajar de cara a octubre”, dijo Rannelucci.

El dirigente también se refirió a la victoria de Agustina Propato dentro de la interna de Unión por la Patria, quien venció al intendente Osvaldo Cáffaro: “Creo que Agustina ha hecho una gran elección, nadie se lo imaginaba. Fue una elección rara a nivel nacional, el candidato más votado fue Javier Milei. De hecho esperábamos otros números de nuestro espacio, pero así son las elecciones. Las encuestas nos han demostrado que no están funcionando”.

En un análisis general de la jornada, Rannelucci sostuvo que “hubo una buena participación del electorado, arrancó con una mañana bastante tranquila y cerca del mediodía comenzó a votar la gente hasta último momento, por eso es que se fue retrasando”, a la vez que descartó irregularidades durante el proceso.

“Creemos que hicimos una gran campaña, trabajamos muchísimo, tenemos un gran equipo que está para seguir trabajando de cara a Octubre.Creo que es mezclar y dar de nuevo, ver cómo se va desarrollando y cual es la sensación que deja esta elección, no solo a nivel local sino a nivel nacional”, expresó.

En esa línea, manifestó que de cara a las elecciones generales desde Juntos deberán analizar la campaña y “buscarle la lógica de lo que está pasando a nivel país y en qué podríamos ajustar. Yo creo que la gente está buscando con este voto un extremo que no se si lo vamos a poder conseguir, es un extremo muy marcado y nosotros no estamos llegando a eso y no lo queremos tampoco. Va a ser muy complejo”.

