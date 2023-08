Denuncian robo de cables en el barrio San Miguel

El robo de cables del tendido eléctrico es un problema que afecta a varios vecinos de distintos barrios de la ciudad. Entre las principales consecuencias se encuentra la suspensión del servicio eléctrico, dejando sin electricidad a los frentistas, aunque también se han visto entorpecidos otros servicios, como es el caso de internet o telefonía.

En ese marco, vecinos del barrio San Miguel expusieron el accionar de delincuentes que, recientemente y a plena luz del día, sustrajeron varios metros de la red de cables, presuntamente, del tendido eléctrico de la calle 54. Los frentistas manifiestan que no es la primera vez que ocurre este tipo de sucesos, ni el único lugar donde se registran estos hechos.

UNA MODALIDAD EN AUMENTO Y MUY RIESGOSA

En realidad se trata de una modalidad delictiva muy frecuente en barrios periféricos donde los malvivientes suelen actuar con total impunidad.

El objetivo de estas personas tiene que ver con sustraer varios metros de cables, para luego extraer el cobre de su interior y revender el metal en el mercado negro.

En la mayoría de los casos, los delincuentes procuran cometer los ilícitos en áreas a las que no llega a captar ninguna cámara de seguridad, ya sean particulares como del sistema de monitoreo municipal.

Pero no sólo en Zárate: en muchas ciudades se viene dando una modalidad delictiva que tiene como principal objeto el robo de cables, valorados por sus componentes como el cobre o el aluminio, esta modalidad continúa incrementando y genera serios perjuicios al sistema de distribución.

El compromiso no solo debe ejercerse denunciando estas situaciones, sino también no comprando estos materiales que ponen en peligro el servicio de muchos usuarios. Se debe tener consciencia de que está prohibido para terceros manipular las instalaciones de la red eléctrica, y que sólo puede hacerlo personal calificado. En caso contrario no sólo se pone en riesgo el sistema eléctrico, sino también la propia vida.

