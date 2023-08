Hay 150 detenidos por los saqueos

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, consideró que la serie de robos a comercios en municipios del conurbano «no es producto de que hay hambre en la provincia de Buenos Aires» sino de «grupos minúsculos de personas que llevaron adelante este tipo de delitos».

Además, advirtió que en muchos casos los episodios fueron instigados a través de grupos de WhatsApp.

El funcionario de Axel Kicillof remarcó que «hubo un bombardeo en redes sociales incitando a estos tipos de hechos durante dos horas».

También, reiteró que «la Policía detuvo más de 150 intentos de robo en diferentes puntos del conurbano bonaerense».

El titular de la cartera de Seguridad aseguró que «comenzaron los primeros allanamientos dispuestos por la Justicia», detalló que «se detuvo a dos personas y se secuestraron dos celulares» y adelantó que «con el análisis de esos teléfonos, se podrá ir llegando a aquellos que comenzaron con la instigación a este tipo de delitos».

En ese sentido, informó que en los celulares «se encontraron grupos de WhatsApp llamados ‘saqueos’, o sea que están predeterminados para actuar en ese tipo de delitos».

A posteriori, recalcó: «Trabajamos toda la noche y, a partir de análisis de antenas y teléfonos y estamos determinando actores intelectuales» y subrayó que «desde el Gobierno bonaerense se trabaja para garantizar la paz, la tranquilidad y resguardar la propiedad privada».

Al referirse a los robos registrados en los municipios del norte y oeste del Gran Buenos Aires, Berni describió: «El hecho más violento y destructivo, en el que se actuó con saña, fue en un súper chino de Moreno al que destruyeron» e indicó que «se trató de un grupo de delincuentes que fue a hacer daño».

Luego, sostuvo que «eran muchos pibes con alto grado de violencia y desprecio a la autoridad y lo mismo ocurrió anoche en Luján».

«Mantuve reuniones con jueces y fiscales tanto federales como provinciales, en las que coincidimos en la necesidad de actuar coordinadamente entre el Poder Legislativo y Ejecutivo para actuar con la mayor celeridad y rigurosidad para dar con estas metodologías delictivas», respondió cuando se le consultó sobre la posibilidad de que se instale el fomento a los saqueos desde las redes.

El ministro puso de relieve la ayuda económica anunciada desde los Gobiernos nacional y provincial «para los negocios que tuvieron este tipo de delito», y señaló que la cartera social bonaerense «atiende totalmente el tema alimentario en la provincia» junto a los demás órganos de asistencia social: iglesias, municipios, comedores escolares y populares.

«Esto no es producto de que hay hambre en la provincia de Buenos Aires. Los propios vecinos repudiaban el accionar de estos grupos minúsculos de personas que llevaron adelante este tipo de delitos. No es parecido de lo que pasó en 2001 (cuando producto de la crisis hubo saqueos espontáneos)», insistió.

En ese contexto, Berni aseveró: «Fue algo localizado en José C. Paz, Moreno y Tigre», y reiteró que «no tiene semejanza a lo ocurrido en otras épocas».

Luego agregó: «No pasó en las partes más densamente pobladas. Está claro que hay una intencionalidad dirigida en esa zona y, por eso, celebro que la Justicia haya actuado con mucha rapidez».

Finalmente, se solidarizó con el candidato presidencial Javier Milei, a quien calificó como «una persona de bien» y apuntó que no se atrevería «jamás» a decir que el líder de La Libertad Avanza «estuvo involucrado en los saqueos».

En Luján hubo intentos de saqueo en el hipermercado Chango Mas.

Los detenidos

Un total de 100 personas fueron detenidas, acusadas de cometer robos o intentos de robo en distintos supermercados y comercios del conurbano, mientras que otras 50 fueron apresadas en allanamientos realizados por intimidaciones realizadas mediante grupos de Whatsapp, informó el subsecretario de Formación y Desarrollo Profesional del ministerio de Seguridad, Javier Alonso.

El funcionario agregó que se contabilizaron 150 intentos de robo, aunque aseguró que no se registraron llamadas al 911 por alertas o denuncias. «En los barrios del conurbano se está recuperando la tranquilidad», dijo.

Sobre los hechos registrados, el funcionario remarcó: «Llegamos a 100 detenidos por robos y otros 50 detenidos que surgieron de los allanamientos en conjunto con la Justicia por la intimidación a través de los grupos de Whatsapp».

«No queremos que haya impunidad con este tipo de mensajes y eso es lo que denunciamos ante la Justicia», planteó Alonso, quien detalló que muchas de las detenciones detenciones fueron por robo y tentativa de robo agravado por ser en poblado y en banda., y que ahora la justicia tendrá que establecer lo sucedido.

Alonso indicó que «en el lapso de una hora, se dieron 150 intentos de robos simultáneos en diferentes puntos del sonurbano» y analizó que ello «no tiene nada de espontáneom ni de casual».

«En función de lo acontecido, lo que hicimos fue garantizar la presencia policial», dijo Alonso, tras lo cual destacó el hecho de que no haya habido «heridos, ni muertos» y pidió «que la Justicia investigue quiénes estuvieron detrás de esto».

«Las familias no se sumaron (a los intentos de robo). En los robos, lo que primero se llevaron fue alcohol, cigarrillos, ropa y productos de perfumería. Este tipo de situación fue con arenga e instigación al delito de salir a robar. Hay jóvenes en esas trayectorias delictivas amateur y otros (casos) donde se mezcla el vandalismo con el robo», concluyó.

Entre los últimos apresados hay siete personas, dos de ellas menores de edad, acusadas de participar de incidentes y enfrentamientos con la policía en inmediaciones del hipermercado Changomás del partido bonaerense de Luján.

En tanto, dos jóvenes de 21 y 25 años fueron detenidos por intentar robar en el Maxiconsumo de Campana. Los ujtetos fueron aprehendidos en el marco de un operativo preventivo que contó con la participación de personal de la Estación de Policía de Campana, el GAD, GPM y Caballería.

El intento de ingresar quedó registrado por una cámara del CIMoPU. Los aprehendidos fueron procesados por la justicia bajo la carátula de “robo agravado en poblado y banda”, y continuarán detenidos por tratarse de un delito no excarcelable.

