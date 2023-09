El Concejo Deliberante volvería a polarizarseentre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio

Con los candidatos ya definidos para octubre, la conformación del Concejo Deliberante volverá a polarizarse entre Unión por la Patria y Juntos, dos frentes que ya cuentan con bancadas propias, si es que se repiten resultados similares a las PASO.

En principio, hay que mencionar que el oficialismo actual (Nuevo Zárate) con los concejales que responden al intendente Osvaldo Cäffaro perderá fuerza y representatividad en el Concejo Deliberante, ya que Nuevo Zárate perderá cuatro lugares, tanto propios como de aliados.

Por un lado, Tania Caputo (Unión por Patria) dejará su banca y no renovará ya que no integra ninguna lista. Fue concejal del Partido Comunista y aliada a Nuevo Zárate. De hecho, votó siempre con la agrupación del intendente dentro del frente. Otro que tampoco renovará es Javier Yagode. Fue concejal en dos oportunidades, con el presente mandato. Es referente local del Movimiento Evita y uno de los aliados del intendente a la hora de votar. Por lo menos así, sucedió en los últimos años.

Y el caffarismo perderá dos bancas propias, Mariana Conturbi, quien hoy está a cargo del Sistema Integrado de Transporte (SIT). Su banca la está ocupando Cristina Anfolisi. Y Ariel Ríos es el “hombre de confianza” del intendente Cáffaro en el HCD. Fue presidente del Concejo Deliberante y ocupó varios cargos en el Ejecutivo. Ambos no renovarán sus bancas y quedarán afuera del Ejecutivo municipal a partir del 10 de diciembre.

En tanto, los concejales que terminarán su mandato el próximo 10 de diciembre son; Olga Cerato (Partido Justicialista), quien ingresó como concejal de mano de los referentes justicialista Leandro Matilla y Abel Furlán, dirigente metalúrgico.

En tanto, Marcelo Torres (Frente Renovador), fue ex candidato a intendente y ex diputado provincial, de extensa carrera política hoy responde al massismo, quedará sin banca ya que no integra una lista.

Por otro lado, dejará de ser concejal Lorena Bustos (concejal del unibloque Lima en Crecimiento) De espíritu radical, asumió con Juntos por el Cambio y luego generó su propio unibloque. En muchos expedientes votó junto al Frente de Todos.

Luego vienen las tres bancas que pondrá en juego Juntos por el Cambio. Walter Unrein, quien fue dos veces concejal, con su mandato en curso, y es referente del Pro en Zárate. Natalia Blanco, es abogada, y ex titular de la oficina local de Anses, también es una referente del Pro a nivel local. Y Marcelo Pastore. Los tres integran la lista que encabeza Marcelo Matzkin como candidato a concejal y buscan renovar sus bancas.

Se ponen en juego diez bancas en el HCD.

Comparte esto: Twitter

Facebook