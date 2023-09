«Buscaremos mantener la identidad del equipo y que termine cada juego vacío, luego de entregar todo»

El entrenador de Zárate Bas ket, Manuel Anglese, dialogó con un periodista de Diario La Voz ayer por la mañana minutos antes de comenzar el entrenamiento que el plantel llevó a cabo en el DAM Stadium.

Anglese así analizó lo que viene siendo el trabajo del equipo previo al comienzo de la temporada 2023/24 de la Liga Nacional de Básquetbol que será en el mes de Octubre.

«Estamos contentos. Hoy estamos entrando a nuestro entrenamiento número 9 y muy conforme con el trabajo que está haciendo el equipo y con mucha expectativa de manera temprana ponernos competitivos en la categoría, algo a lo que nos tiene acostumbrado éste plantel.

Muy contento en las condiciones en las que estamos trabajando y con las incorporacio nes que tuvimos.

Dentro de lo que es nuestro presupuesto y nuestra realidad creo que hemos realizado muy buenas incorporaciones…”

P: Una Liga donde ya va rios equipos comenzaron a entrenar como lo hizo Zárate Basket con bastante antelación.

R: «Sí, si. Hay algunos equi pos que van a intervenir en el Torneo InterLigas por eso sus pretemporadas fueron más tempranas.

Nosotros creo que arrancamos en una fecha adecuada, estamos en éstos días cerrando nuestra gira de partidos amistosos para llegar al comienzo del torneo con tres o cuatro jue gos de preparación.

Así que muy entusiasmado con eso y muy entusiasmado con el trabajo que se está haciendo abajo con los jóvenes.»

P: ¿El equipo ya está ce rrado en cuanto a incorporaciones?

R: «El equipo está cerrado, si si, está cerrado…»

P: Con respecto a esos partidos amistosos ¿hay algunos confirmados?

R: «Todavía no, pero segu-ramente buscaremos jugar ob viamente con los clubes y entrenadores con los que tenemos más afinidad, por una cuestión de contactos y propuestas y que sean equipos de cercanía…»

P: Se mencionó en algun momento que el debut sería ante QUIMSA, campeón del año anterior. ¿Hay algo de cierto en eso?

R: “Todavía no hay nada oficial, es una posibilidad que se enfrenten los dos campeones pero eso no es un tema que no nos compete a nosotros. Debemos estar listos para competir ya sea en casa o de visitante contra el campeón o contra el que el fixture nos indique…»

P: Sin dudas la vara quedó alta luego de jugar finales y lo grar dos ascensos en tres años si bien estamos hablando de competir en Liga Nacional que es el máximo nivel del básquet argentino ¿Como afrontan és te nuevo desafío deportivo?

R: «Es verdad, la vara quedó alta.

Nos acostumbramos a eso, jugamos tres finales que no es poco.

Sabemos que esto es otra realidad general pero lo que no cambiará, más allá del rival, es la identidad que buscaremos, mantener la identidad del equipo y sobre todo ser un equipo que termine cada juego vacío y que entregue todo.

Hemos contratado muy bue nos jugadores y sobre to do lo que los caracteriza son muy buenas personas para continuar con el concepto que nosotros somos una familia.

Que no nos queremos co-rrer de ahí.

Es por eso que esperemos que toda la gente que nos apo yó la temporada pasada esté presente en ésta campaña tam bién…»

P: Esta semana llega Julian Aprea y Chaine una vez que termine sus compromisos deportivos en Chile ¿Es así?

R: «Julian está llegando hoy (por ayer) a la ciudad y Sebastian termina el torneo en Chile y el lunes si Dios quiere está entrenando con nosotros.

Seguimos también con la incorporación de jugadores me nores a la Liga de Desarrollo, que es otro ítem que nos tiene muy entusiasmados.

Para ello hemos traído a un entrenador que es un espe cialista en trabajo con menores, como es Daniel Acosta que trabajó conmigo muchos años.

Además todo el staff de la Liga Nacional involucrados también con la Liga de Desa rrollo y con lo que será el Torneo Clausura de la Asociación de Básquetbol Zárate-Cam pana, no nos vamos a correr de ese lugar tampoco…»

